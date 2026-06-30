Konkan Rock Art : हजारो वर्षांपूर्वी कोकणात मानवी जीवन कसं होतं? सहावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात झाला रत्नागिरीतील 'कातळशिल्पांचा' समावेश, पुस्तकात आणखी काय?

राजापूर : कोकणातील प्रागैतिहासिक मानवी जीवनाचा उलगडा करणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण कातळशिल्पांचा सहावीच्या इतिहास व नागरिकशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात समावेश केला (Ratnagiri Petroglyphs in Maharashtra Education) आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या जागतिक वारशाची माहिती अभ्यासता येणार असून, त्यांच्यामध्ये वारसा जतनाची जबाबदारी, संशोधनाची आवड आणि सांस्कृतिक अभिमानाची भावना अधिक दृढ होण्यास मदत होणार आहे..रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत विविध भागांत सापडलेल्या कातळशिल्पांमुळे कोकणातील हजारो वर्षांपूर्वीच्या मानवी जीवनावर प्रकाश पडला आहे. निसर्गयात्री संस्थेचे सुधीर रिसबुड, धनंजय मराठे, डॉ. सुरेंद्र ठाकूरदेसाई, ऋत्विज आपटे आदी संशोधकांनी या कातळशिल्पांचा शोध लावला आहे..Ratnagiri : कांटे गावात सड्यावर अश्मयुगीन कातळशिल्पांचा खजिना; 5 ठिकाणी सापडली 67 दुर्मीळ कातळशिल्पे; 4 मीटर लांब मगर, बेडूक अन् 'हॅमर शार्क'ची जुनी चित्रं उजेडात.त्यामध्ये विविध प्राणी, मानवी आकृती, भूमितीय रचना, चित्रकृती आणि दिशादर्शक खुणांचा समावेश आहे. आता पाठ्यपुस्तकातील समावेशामुळे या जागतिक वारशाची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार असून, नव्या पिढीत वारसा संवर्धनाची सामाजिक जाणीव आणि शोधक वृत्ती विकसित होण्यासही चालना मिळणार आहे..Vadache Mhasve Tree : अडीच एकरात पसरलाय आशियातील दुसरा सर्वात मोठा वटवृक्ष; 1882 मध्ये ब्रिटिशांनीही घेतलेली नोंद, साताऱ्यातील 'या' महाकाय वडाची गोष्ट माहीत आहे का?.गेली पंधरा वर्षांपेक्षा अधिककाळ कोकणातील कातळशिल्पांच्या शोध, संशोधन, संवर्धन आणि जनजागृतीसाठी आम्ही कार्य करत आहोत. या विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात झालेला समावेश पाहताना या दीर्घ आणि खडतर प्रवासातील आमच्या प्रयत्नांना अर्थ प्राप्त झाला आहे. कातळावर कोरलेल्या त्या आदिम रेषांनी हजारो वर्षांचा प्रवास करून पाठ्यपुस्तकात मिळवलेले स्थान केवळ पुस्तकाच्या पानांवर न राहता प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या कुतुहलात, विचारांत आणि संवेदनशील मनात कोरल्या जाव्यात.-सुधीर रिसबुड, धनंजय मराठे, कातळशिल्प संशोधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.