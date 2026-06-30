कोकण

Konkan Rock Art : हजारो वर्षांपूर्वी कोकणात मानवी जीवन कसं होतं? सहावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात झाला रत्नागिरीतील 'कातळशिल्पांचा' समावेश, पुस्तकात आणखी काय?

Konkan Rock Art in Class 6 History Textbook : रत्नागिरीतील कातळशिल्पांचा सहावीच्या इतिहास व नागरिकशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात समावेश करण्यात आला असून विद्यार्थ्यांमध्ये वारसा संवर्धन, संशोधनाची आवड आणि सांस्कृतिक अभिमान वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न करण्यात आला आहे.
Konkan Rock Art included in Maharashtra textbook

Konkan Rock Art included in Maharashtra textbook

esakal

राजेंद्र बाईत
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राजापूर : कोकणातील प्रागैतिहासिक मानवी जीवनाचा उलगडा करणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण कातळशिल्पांचा सहावीच्या इतिहास व नागरिकशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात समावेश केला (Ratnagiri Petroglyphs in Maharashtra Education) आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या जागतिक वारशाची माहिती अभ्यासता येणार असून, त्यांच्यामध्ये वारसा जतनाची जबाबदारी, संशोधनाची आवड आणि सांस्कृतिक अभिमानाची भावना अधिक दृढ होण्यास मदत होणार आहे.

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