Konkan Ro-Ro Ferry : मुंबई ते कोकण जलप्रवासाची आशा; पण सेवा सुरू होण्यासाठी अजून प्रतीक्षा

Trial Success : कोकणवासीयांना ३८ वर्षांनंतर पुन्हा जलप्रवासाचा आनंद मिळणार, अशी आशा निर्माण करणारी रो-रो बोट सेवा अद्याप प्रत्यक्षात सुरू होऊ शकलेली नाही.
Ro-Ro ferry vessel during sea trial on Mumbai to Vijaydurg Konkan route.

रत्नागिरी : कोकणवासीयांना ३८ वर्षांनंतर जलप्रवासाचे स्वप्न दाखवणाऱ्या रो-रो बोट सेवेची चाचणी यशस्वी होऊनही हा प्रकल्प सध्यातरी प्रलंबितच आहे. ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी भाऊचा धक्का ते विजयदुर्ग असा ‘एमटूएम प्रिन्सेस’ या बोटीची यशस्वी चाचणीही झाली होती.

