Konkan Politics : कोकणात पुन्हा भगवा! जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुतीचा १०० टक्के विजय – एकनाथ शिंदेंचा निर्धार

कुडाळ : महापालिका निवडणुकीत मुंबई, ठाण्यातील सत्ता कोकणातील जनतेने आणली. सर्व ठिकाणी महायुतीचा भगवा फडकला. आता सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर महायुतीचा भगवा फडकविण्यासाठी सज्ज व्हा. महायुतीसमोर कोणाची डाळ शिजणार नाही. अगोदरच २५ बिनविरोध निवडून आले आहेत. .त्यामुळे १०० टक्के विजयाची खात्री आम्ही देऊ शकतो, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे जाहीर प्रचार सभेत केले. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभा आज सायंकाळी येथील कुडाळ हायस्कूल मैदानावर झाली. श्री. शिंदे म्हणाले, 'कोकण म्हणजे शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांचे काम कोणीच विसरू शकत नाही. त्यांच्यासारखा विरोधी पक्ष नेता पाहिला नाही. त्यांचे कोकणासाठी योगदान खूप मोठे आहे. त्यांची काम करण्याची, अधिकार वापरण्याची वेगळी हातोटी होती. म्हणूनच त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेवर महायुतीचा भगवा फडकणार आहे. त्यांच्याच कामाची पद्धत आम्ही अवलंबिली असून, 'नो रिजन, ऑन दी स्पॉट डिसिजन,' असे आमचे काम आहे. सगळी बंधने तोडून लोकहिताचे निर्णय घेतले. 'लाडकी बहीण' योजना बंद होणार नाही. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जे काही करायचे आहे, ते आम्ही करणार. राज्यात, केंद्रात महायुतीचे सरकार आहे, त्यामुळे जिल्ह्यातही महायुतीचे सरकार आले पाहिजे.' उदय सामंत म्हणाले, 'नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यात महायुतीची सत्ता येणार. राज्यात सर्वांत जास्त बिनविरोध उमेदवार सिंधुदुर्गात झाले आहेत. चार हजार ५०० कोटींचा प्रकल्प जिल्ह्यात येणार आहे. आडाळी एमआयडीसीसाठी घेतलेल्या जागेत प्रकल्पच येतील. नीलेश राणेंच्या मागणीनुसार जिल्ह्यातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी 'स्किल सेंटर' उभे करणार.' पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी, 'जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास घडवायचा आहे. या निवडणुकीच्या माध्यमातून यश मिळाल्यावर महायुतीच्या माध्यमातून विकास साध्य होईल. आमदार काय असतो, ते एका वर्षात नीलेश राणे यांनी दाखवून दिले', असे सांगतिले. आमदार नीलेश राणे, दीपक केसरकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी भारतीय चर्मकार समाज महाराष्ट्र मुंबईचे राज्य अध्यक्ष पंढरी चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष बाबल पावसकर, प्राजक्त चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली अनेकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यांचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अभिनंदन केले. निवेदन शिवसेना जिल्हा सरचिटणीस दादा साईल यांनी केले. सुरुवातीला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना उभे राहून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी माजी आमदार रवींद्र फाटक, शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, संजय आंग्रे, प्रभाकर सावंत, मनीष दळवी, काका कुडाळकर, प्रमोद जठार, दादा साईल, संजय पडते, संजू परब, दीपलक्ष्मी पडते, प्राजक्ता बांदेकर-शिरवलकर, जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे उमेदवार व महायुतीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.