कोकण

Konkan Politics : कोकणात पुन्हा भगवा! जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुतीचा १०० टक्के विजय – एकनाथ शिंदेंचा निर्धार

Sindhudurg ZP : कोकणातील राजकीय वातावरण तापले असून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने ताकद पणाला लावली आहे. कुडाळ येथे झालेल्या जाहीर सभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १०० टक्के विजयाचा विश्वास व्यक्त करत विरोधकांना थेट आव्हान दिले.
Deputy CM Eknath Shinde addressing a massive Mahayuti

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुडाळ : महापालिका निवडणुकीत मुंबई, ठाण्यातील सत्ता कोकणातील जनतेने आणली. सर्व ठिकाणी महायुतीचा भगवा फडकला. आता सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर महायुतीचा भगवा फडकविण्यासाठी सज्ज व्हा. महायुतीसमोर कोणाची डाळ शिजणार नाही. अगोदरच २५ बिनविरोध निवडून आले आहेत.

