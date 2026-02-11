Kankavli Farmer : कोकणात तैवान जातीच्या पपईचा गोडवा; शेतीतून आर्थिक उत्कर्ष, पारंपरिक शेतीला आधुनिकतेची जोड दिल्याने फायदा

कणकवली : कोकणातील शेतकऱ्यांनी केवळ भातशेतीवर अवलंबून न राहता इतर पिके घेऊन आपली प्रगती साधता येते याचे उदाहरण महाड तालुक्यातील घावरेकोंड येथील शेतकरी दाम्पत्याने समोर ठेवले आहे. कोकणामध्ये तैवान जातीच्या पपईची लागवड करून या शेतकरी कुटुंबाने शेतीतून आर्थिक उत्कर्ष साधला आहे..शेतकरी हा पारंपरिक पद्धतीने शेती व्यवसाय करत असतो, परंतु अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे अनेकदा भातपिकाचे नुकसान होते. अशावेळी भात पिकाला इतर पिकांची जोड देत शेतकऱ्याने उत्पादन घेतल्यास त्याची आर्थिक प्रगती होऊ शकते. .Sindhudurg Farmer : नोकरी नव्हे शेती! पाट गावातील शेतकऱ्यांनी कलिंगडातून घडवले आर्थिक स्वावलंबन.याच भूमिकेतून महाड तालुक्यातील घावरे कोंड येथे सोनाली सुतार व त्यांचे पती रामचंद्र सुतार या दांपत्याने आपल्या ६४ गुंठे जमिनीवर तैवान १५ या जातीच्या पपईची सुमारे बाराशे रोपे लावली. .या रोपांची लागवड केल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सेस फंड योजना अंतर्गत त्यांनी सौर कुंपण आणि सेंद्रिय शेती अंतर्गत जीवामृत, ठिबक सिंचन अशा योजनेचा फायदा घेतला आणि पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी नामदेव कटरे व विस्तार अधिकारी आनंद माळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य प्रकारे पपई लागवड व उत्पादनाचे नियोजन केले..Sindhudurg Farmer : उष्णतेचा चटका आणि ढगांची दाटी! दोडामार्गात काजू-आंबा मोहोर कोमेजून बागायतदार चिंतेत.आर्थिक उत्पन्नाचा नवा स्रोतशेतकरी दाम्पत्याने केलेल्या मेहनतीच्या जोरावर त्यांना पपईतून चांगले उत्पन्न मिळू लागले. प्रत्येक आठवड्याला सरासरी ४०० किलो पपई शेतातून काढली जाते. स्थानिक बाजारपेठेत ३० ते ३५ रुपये किलोप्रमाणे या पपईंची ते विक्रीदेखील करतात. यातून त्यांना उत्पन्नाचे साधनदेखील निर्माण झाले आहे..बहुपीक पद्धतीवर भरपपई लागवडीबरोबरच त्यांनी आपल्या जागेत गावठी आंब्याची लागवड केली आहे आणि त्यावर भविष्यात शेंडा कलम केले जाणार आहे. तसेच अंतर्गत मोकळ्या जागेमध्ये त्यांनी भेंडी, चवळीचीदेखील लागवड केली आहे. .या दाम्पत्याने शेतीमध्ये केलेले प्रयोग इतर शेतकऱ्यांनादेखील मार्गदर्शनपर ठरणार आहेत. शेतकऱ्यांनी केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून न राहता चांगले उत्पादन देणाऱ्या नगदी पिकाकडे वळले पाहिजे, अशा शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून योग्य मार्गदर्शन दिले जाईल.- नामदेव कटरे, कृषी अधिकारी पंचायत समिती, महाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.