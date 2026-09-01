Konkan Expressways: कोकणातून २ महामार्ग प्रस्तावित, पश्चिम महारष्ट्रासह मराठवाड्याला जोडणार; केंद्र सरकारची तयारी

चिपळूण: पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील कृषी व औद्योगिक पट्ट्याला कोकणातील जयगड आणि दिघी बंदरे जलदगतीने जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन महामार्ग प्रकल्पांची तयारी सुरू केली आहे. ‘जयगड–चिपळूण–सातारा’ आणि ‘दिघी-पोलादपूर-सुरूर’ या दोन प्रस्तावित द्रुतगती महामार्गांमुळे शेतमाल निर्यात, औद्योगिक उत्पादनांची वाहतूक तसेच कोकणातील बंदरांच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..केंद्र सरकारच्या बंदरांना राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडण्याच्या धोरणांतर्गत हे दोन्ही महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ‘पंतप्रधान गती शक्ती योजना’ आणि ‘राष्ट्रीय मालवाहतूक धोरणा’च्या माध्यमातून औद्योगिक पट्टे आणि प्रमुख मालवाहतूक मार्ग थेट बंदरांशी जोडण्यावर भर दिला जात आहे. सध्या पश्चिम महाराष्ट्रातून कोकणाकडे जाणारे बहुतेक मार्ग हे आव्हानात्मक घाटवळणांचे आहेत..Mumbai CNG PNG Price Hike : मुंबईकरांच्या खिशाला आजपासून डबल कात्री! CNG-PNG महागला, रिक्षा-टॅक्सी भाड्यातही वाढ.यामुळे अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर मोठ्या मर्यादा येतात. पावसाळ्यात दरडी कोसळणे, मार्ग बंद होणे आणि वेगावर मर्यादा येत असल्याने मालवाहतुकीचा वेळ व खर्च दोन्ही वाढतो. या पार्श्वभूमीवर हे नवीन द्रुतगती मार्ग अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जिल्ह्यातील जयगड बंदराला चिपळूणमार्गे साताऱ्याशी जोडणारा सुमारे ९८ किलोमीटरचा महामार्ग प्रस्तावित आहे. हा मार्ग कराडजवळ मुंबई–बंगळुरू महामार्गाला जोडला जाईल..यामुळे सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील औद्योगिक व कृषीक्षेत्राला जयगड बंदराशी थेट संपर्क मिळेल. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ९ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदराला पोलादपूरमार्गे सुरूर (वाई) येथे मुंबई–बंगळुरू महामार्गाशी जोडले जाईल. सध्याचे १८० किलोमीटरचे अंतर नवीन मार्गामुळे १४० किलोमीटरवर येईल; म्हणजेच ४० किलोमीटरची बचत होईल. १२ हजार ८०० कोटी रुपये खर्चाच्या या मार्गामुळे सोलापूरचा वस्त्रोद्योग तसेच सातारा, सांगली, अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील उत्पादनांना दिघी बंदराद्वारे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ सहज उपलब्ध होईल..बोगदे, पूल आणि भूसंपादनाचे आव्हान दोन्ही प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्यात रस्त्याची रचना, सेवारस्ते, पूल, बोगदे, भूसंपादन तसेच पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास केला जाणार आहे. कोकणातील डोंगराळ भौगोलिक परिस्थितीमुळे अनेक बोगदे आणि उड्डाणपुलांची निर्मिती करावी लागणार आहे. सुरुवातीला आठपदरी महामार्गासाठी भूसंपादन करून पहिल्या टप्प्यात चारपदरी महामार्ग उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून या प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेची तपासणी करण्यासाठी आणि ‘डीपीआर’ तयार करण्यासाठी तातडीने सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..“अभिनेत्याशी लग्न करणं म्हणजे सगळ्यात कठीण गोष्ट”; जया बच्चन यांनी अर्शदच्या पत्नीला दिलेला सल्ला, म्हणाल्या....दृष्टिक्षेप महामार्गावरजयगड–चिपळूण–सातारा : सुमारे ९८ किमी अंदाजे खर्च : ९ हजार ६०० कोटी रुपयेदिघी–पोलादपूर–सुरूर : सुमारे १४० किमी अंदाजे खर्च : १२ हजार ८०० कोटी रुपयेदिघी–सुरूर अंतरात संभाव्य बचत : ४० किमीलाभार्थी क्षेत्रे : पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अहिल्यानगर व छत्रपती संभाजीनगरप्रमुख बंदरे : जयगड आणि दिघी.''महामार्गाची रचना करताना भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केला जाणार आहे. पुलांचे रुंदीकरण, नवीन पूल, बोगदे आणि सेवा रस्त्यांसह आवश्यक बाबींचा सविस्तर प्रकल्प आराखड्यात अभ्यास केला जाईल. सुरुवातीला आठपदरी मार्गासाठी भूसंपादन करून पहिल्या टप्प्यात चारपदरी महामार्ग उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.’'- सचिन गौतम, प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.