Koyna Dam: कोयना धरणात अवघे १० टीएमसी पाणी शिल्लक; पाऊस लांबल्यास सिंचन आणि वीजनिर्मितीवर संकट, सिंचनाचा विसर्ग पूर्णपणे बंद

चिपळूण: कोयना धरणाचा शिवसागर जलाशय वेगाने कोरडा पडत चालला आहे. धरणात सध्या अवघा १० टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक असून, यंदा पाऊस दीर्घकाळ लांबल्यास राज्यातील सिंचनासह वीजनिर्मितीवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, १ जूनपासून कोयना धरणाच्या नवीन तांत्रिक वर्षाला प्रारंभ झाला असून, धरणावर पूरनियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.सांगली पाटबंधारे विभागाच्या मागणीनुसार, पूर्वेकडील सिंचनासाठी पायथा विद्युतगृहातून ३३.१० टीएमसी आणि विमोचकामधून ६.९१ टीएमसी, असा एकूण ४०.१ टीएमसी पाण्याचा वापर करण्यात आला; मात्र आता धरणातील पाणीसाठा अत्यंत खालावल्यामुळे पूर्वेकडील सिंचनासाठी केला जाणारा पाण्याचा विसर्ग सध्या पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे..कोयना धरणातून सुमारे दोन हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती केली जाते. त्यासाठी वार्षिक ६७.२५ टीएमसी पाण्याचा कोटा राखीव असतो. यंदा निर्धारित पाणीकोटा संपल्यामुळे मुख्य वीजनिर्मिती बंद केली आहे. सध्या केवळ वीजनिर्मितीचे संच कार्यान्वित ठेवण्यासाठी अत्यंत नगण्य प्रमाणात पाणी वापरून वीज तयार केली जात आहे..चालू वर्षी कडक उन्हाळा असूनही योग्य नियोजनामुळे सिंचन व विजेची गरज भागली आणि राज्याला भारनियमनाचे चटके बसले नाहीत; जर मॉन्सूनचे आगमन लांबले, तर परिस्थिती बिकट होऊन राज्यात पुन्हा भारनियमन करण्याची वेळ येऊ शकते..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.कोयना प्रकल्पातील वीजनिर्मिती सध्या अत्यंत कमी प्रमाणात सुरू आहे. वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक पाण्याचा कोटा संपल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाऊस लांबला, तर याहीपेक्षा कठीण परिस्थिती निर्माण होईल.- संजय चोपडे, मुख्य अभियंता महानिर्मिती कंपनी, पोफळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.