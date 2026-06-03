कोकण

Koyna Dam: कोयना धरणात अवघे १० टीएमसी पाणी शिल्लक; पाऊस लांबल्यास सिंचन आणि वीजनिर्मितीवर संकट, सिंचनाचा विसर्ग पूर्णपणे बंद

Koyna Dam water storage falls to 10 TMC before monsoon: कोयना धरणातील पाणीसाठा धोक्याच्या रेषेखाली; पूर्वेकडील सिंचनासाठी विसर्ग पूर्णपणे थांबवला, वीजनिर्मितीही किमान पातळीवर
Irrigation Release Stopped as Koyna Reservoir Reaches Critical Level

Irrigation Release Stopped as Koyna Reservoir Reaches Critical Level

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चिपळूण: कोयना धरणाचा शिवसागर जलाशय वेगाने कोरडा पडत चालला आहे. धरणात सध्या अवघा १० टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक असून, यंदा पाऊस दीर्घकाळ लांबल्यास राज्यातील सिंचनासह वीजनिर्मितीवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, १ जूनपासून कोयना धरणाच्या नवीन तांत्रिक वर्षाला प्रारंभ झाला असून, धरणावर पूरनियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे.

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Maharashtra irrigation projects

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