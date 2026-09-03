Koyna Dam Power Generation : कोयना धरणातील 25.35 टीएमसी पाणी जातेय वाहून; 176 दशलक्ष युनिट वीजनिर्मितीत घट, लाखो युनिटचा फटका

चिपळूण : कोयना धरणातील पाण्याचा योग्य आणि नियोजनबद्ध वापर न झाल्याने जलविद्युत निर्मितीवर मोठा परिणाम झाला आहे. नव्या जलवर्षातील जून ते ऑगस्ट या कालावधीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील एकूण वीजनिर्मिती तब्बल १७६.९२० दशलक्ष युनिटने घटली आहे तर दुसरीकडे, याच कालावधीत पूर्वेकडे सोडण्यात आलेल्या पाण्यापैकी २५.३५ टीएमसी पाण्याचा विनावापर अपव्यय होत असल्याची चर्चा होत आहे..यंदा मे महिन्यात पाणीसाठा घटल्याने जलविद्युत निर्मिती ठप्प झाली होती. त्यानंतर जून महिना कोरडा गेला; मात्र जुलै आणि ऑगस्टमध्ये जोरदार पाऊस होऊनही गतवर्षाच्या तुलनेत वीजनिर्मितीत मोठी घट नोंदवली गेली आहे. यंदाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत पश्चिमेकडील वीजनिर्मितीसाठी ७.१६ टीएमसी पाण्याचा वापर करून ३४६.६५३ दशलक्ष युनिट वीज तयार करण्यात आली..गतवर्षी याच कालावधीत १०.६१ टीएमसी पाण्यावर ४९४.९५० दशलक्ष युनिट वीज तयार झाली होती. म्हणजेच यंदा ३.४५ टीएमसी पाणी कमी वापरल्याने पश्चिमेकडील वीजनिर्मितीत १४८.२९७ दशलक्ष युनिटची घट झाली आहे..Koyna Dam 105 TMC Water Storage : 'कोयना'ने ओलांडला 105 टीएमसीचा टप्पा; धरणातून कोणत्याही क्षणी पाण्याचा विसर्ग, कृष्णा-कोयना नदीकाठी सतर्कतेचा इशारा.पूर्वेकडे कोयना पायथा वीजगृहातून पिण्याच्या पाण्यासाठी १.३१ टीएमसी आणि पुराच्या काळात १.८२ टीएमसी (एकूण ३.१३ टीएमसी) पाणी सोडण्यात आले, ज्यातून १२.६९५ दशलक्ष युनिट वीज मिळाली. गतवर्षी याच काळात ८.९६ टीएमसी पाण्यावर ४१.३१८ दशलक्ष युनिट वीज तयार झाली होती. त्यामुळे पूर्वेकडील वीजनिर्मितीतही २८.६२३ दशलक्ष युनिटची घट झाली आहे..दृष्टिक्षेपपश्चिमेकडील वीजनिर्मितीत घट : १४८.२९७ दशलक्ष युनिटपश्चिमेकडील पाणीवापर घट : ३.४५ टीएमसीपूर्वेकडील वीजनिर्मितीत घट: २८.६२३ दशलक्ष युनिटपूर्वेकडील पाणीवापर घट: ५.८३ टीएमसीएकूण वीजनिर्मिती घट : १७६.९२० दशलक्ष युनिट.Chiplun Mandal Officer Bribe Case : 10 हजारांची लाच स्वीकारताना चिपळूणचे मंडळ अधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात; जमीन खरेदीच्या नोंदीसाठी घेतले होते पैसे.कोयना धरणातील सध्याचा जलसाठा आणि भविष्यातील पावसाचा अंदाज घेऊन धरणाच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने पाणी सोडण्याचे नियोजन केले जाते. तसे न केल्यास पाण्याचे व्यवस्थापन करणे कठीण होते. आता धरण पूर्ण भरल्यामुळे आगामी काळातील पाणीटंचाईचा विषय संपुष्टात आला आहे.’-महेश रासणकर, कार्यकारी अभियंता, कोयना धरण व्यवस्थापन विभाग.दीर्घकालीन जलनियोजनाची गरजधरणाची पाणी साठवण क्षमता पूर्ण होत असताना पुढे सोडले जाणारे पाणी किती प्रमाणात उपयोगात येणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाण्याचा अधिक परिणामकारक वापर झाला असता तर वीजनिर्मितीतील ही तूट भरून निघून महसुलात वाढ झाली असती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.