Koyna Dam Security : राज्याला 2 हजार मेगावॉट वीज निर्मिती करणाऱ्या कोयना प्रकल्पाला धोका? दिल्लीहून 'आयबी'चे पथक थेट पोफळीत दाखल, तीन दिवस धरणाची होणार कसून पाहणी

चिपळूण : भारत सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्यूरो (आयबी) या गुप्तचर संस्थेचे पथक पोफळीला दाखल झाले (Koyna Project security review by IB team) आहे. त्यांच्याकडून कोयना प्रकल्पाच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला जात आहे. कोयना प्रकल्प राष्ट्रीय संपत्ती असल्यामुळे सुरक्षेच्या आढाव्याबाबतचे काम सुरू आहे. इंटेलिजन्स ब्यूरो ही गुप्तचर संस्था देशाच्या सुरक्षेसाठी माहिती गोळा करण्याचे आणि अंतर्गत धोके रोखण्याचे काम करते. .तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात राष्ट्राला मिळालेला हा प्रकल्प म्हणजे महाराष्ट्राची भाग्यरेषा असे वर्णन केले जाते. या प्रकल्पातून राज्याला दोन हजार मेगावॉट वीज मिळते. हा प्रकल्प सातारा जिल्ह्यातील पाटण आणि चिपळूण तालुक्यातील पोफळी येथे निर्माण झाला (Koyna Hydroelectric Project security audit) आहे. राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने उभारलेला हा प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीमार्फत चालवला जातो. प्रकल्पाच्या सुरक्षेसाठी महानिर्मिती कंपनीने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत त्याचा दरवर्षी आढावा घेतला जातो..Khed Mahabaleshwar Sky Bridge : वरळी सी-लिंकच्या धर्तीवर महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य 'स्काय ब्रिज' सज्ज; 50 किमीचा फेरा वाचणार, मार्गावरुन कधी वाहतूक सुरू होणार?.आयबीचे पथक बुधवारपासून या प्रकल्पाच्या सुरक्षेचा आढावा घेत आहेत. महानिर्मिती कंपनीने केलेल्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा ही संस्था तीन दिवस आढावा घेणार आहे. गेल्या वर्षी आयबीच्या पथकांनी कोयना प्रकल्पाची पाहणी करून काही उपाययोजना सुचवल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही याचा आढावा येथे दाखल झालेले पथक घेणार आहे तसेच सुरक्षेबाबत नव्या उपाययोजना सांगणार आहेत..Pune Bangalore Highway : 92 पिलर अन् 3.47 किमी लांबी! पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा पूल वाहतुकीसाठी कधी खुला होणार? लोकार्पण लांबणीवर, वाचा नवीन अपडेट.महानिर्मिती कंपनीच्या भविष्यातील सुरक्षेबाबत कोणत्या योजना आहेत, त्याची माहितीही घेतली जाणार आहे. वीजनिर्मिती करणाऱ्या चार टप्प्यांची पाहणी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या पथकाने बुधवारी प्रथम महानिर्मिती कंपनीच्या पोफळी येथील कार्यालयाला भेट दिली. त्यानंतर वीजनिर्मिती करणाऱ्या चारही टप्प्यांची पाहणी करून नंतर कोयना धरणाची पाहणी केली जाणार आहे. इंटेलिजन्स ब्युरोला महानिर्मिती कंपनीच्या सुरक्षेबाबत माहिती देण्यासाठी मुख्य अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली आराखडा तयार करण्यात आला आहे..कोयना प्रकल्प राष्ट्राची संपत्ती आहे. या प्रकल्पाच्या सुरक्षेचा आढावा दरवर्षी इंटेलिजन्स ब्यूरोकडून घेतला जातो; मात्र त्याचा अहवाल सार्वजनिक केला जात नाही. इंटेलिजन्स ब्युरोकडून येणाऱ्या सूचनांची आम्ही अंमलबजावणी करत असतो.-बी. राधाकृष्णन्, अध्यक्ष महाजनको.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.