Koyna Water Crisis : कंपन्या बंद, गावं तहानलेली अन् विहिरींमध्ये रासायनिक पाणी! कोयनेने तळ गाठल्याने कोकणातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक वसाहतीला बसला मोठा फटका

चिपळूण : कोयना प्रकल्पातील वीजनिर्मिती ठप्प झाल्याचा सर्वाधिक मोठा परिणाम लोटेसह चिपळूण तालुक्यातील उद्योजकांना बसला (Koyna project water crisis) आहे. लोटे परशुराम खेर्डी, खडपोली औद्योगिक वसाहतीमधील शेकडो कंपन्या पाण्याअभावी बंद पडल्या आहेत. एमआयडीसीमार्फत पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांमध्येही पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. मोठ्या कंपन्यांकडे त्यांनी साठवलेला पाणीसाठा शिल्लक आहे. पाऊस लांबला तर त्या कंपन्या बंद पडण्याची भीती आहे..कोयना धरणातील पाण्यावर पोफळी, कोळकेवाडी आणि अलोरे येथील वीजनिर्मिती प्रकल्पात वीजनिर्मिती झाल्यानंतरचे पाणी वाशिष्ठी नदीला सोडले जाते. एमआयडीसीने हे पाणी उचलण्यासाठी चिपळूणला वालोपे येथे जॅकवेल बसवली आहे. या जॅकवेलच्या माध्यमातून एमआयडीसी वाशिष्ठी नदीतून दिवसाला लाखो लिटर पाणी उचलते आणि लोटे-परशुराम खेर्डी, खडपोली येथील उद्योजकांना पुरवते. ज्या गावातून एमआयडीसीची पाण्याची पाईपलाईन गेली आहे त्या गावांना एमआयडीसी अल्पदरात पाणी पुरवते. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर एमआयडीसी उभी आहे त्या गावातील ग्रामस्थांना एमआयडीसी अल्पदरात पाणी पुरवते..सध्या कोयना धरणाने पाण्याचा तळ गाठला आहे. वीजनिर्मितीसाठी राखीव असलेले धरणातील पाणीसुद्धा संपले आहे. वाशिष्ठी नदीला पाणी येत नसल्यामुळे चिपळूण शहर आणि नदीवर अवलंबून असलेल्या गावच्या पाणी योजना ठप्प झाल्या आहेत. शहराला टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी चार टँकरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील गावांमध्येसुद्धा टँकर धावू लागले आहेत. एमआयडीसीला मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागत असल्यामुळे उद्योजकांची मोठी पंचायत झाली आहे..Jalgaon Rain Update : मृग नक्षत्र उलटूनही जळगावकरांना पावसाची प्रतीक्षा; पेरण्या रखडल्या, हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांसाठी काय दिला अंदाज?.आठ दिवसांचा साठालोटेतील काही कारखानदारांकडे किमान आठ दिवस पुरेल इतके पाणी साठवण्याची क्षमता असलेले स्टोअरेज टॅंक आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा बंद झाल्यानंतर पुढचे आठ दिवस या कंपन्या काटकसरीने पाणी वापरू शकतात; मात्र त्यानंतर त्यांच्यासमोर ही पाण्याची मोठी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे..पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत दूषितखेर्डी, खडपोली, लोटे एमआयडीसीतील काही कारखानदारांनी आपल्या भूखंडामध्ये बोअरिंग मारल्या आहेत. तसेच गावात सार्वजनिक विहिरी आहेत. जमिनीतील पाण्याचे नैसर्गिक स्रोतही दूषित झाल्यामुळे या पाण्याचा वापर करता येत नाही. रासायनिक पाण्याचा वापर केल्यानंतर शारीरिक आजार निर्माण होत असल्यामुळे कारखानदार आणि स्थानिक ग्रामस्थही नैसर्गिक पाण्याचा वापर करणे टाळत आहेत..Kolhapur Water Update : नऊ नद्यांवरील उपसाबंदी शिथिल; 'इरिगेशन फेडरेशन'च्या मागणीनंतर 'जलसंपदा'चा निर्णय, पाहा तुमच्या भागातील नदीचा समावेश आहे का?.कोयनेचा पाणीपुरवठा बंद झाल्यामुळे पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यावर पर्याय काढण्यासंदर्भात आम्ही महानिर्मिती कंपनी आणि जलसंपदा विभागाशी चर्चा केली. धरणामध्ये पाणी नसल्याने वीजनिर्मिती बंद आहे. त्यामुळे चिपळूणच्या दिशेने पाणी सोडता येत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. संपूर्ण राज्यात पाण्याची टंचाई आहे. भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही त्यासाठी उपाययोजना करण्याचे काम सुरू आहे.-भास्कर पाटील, कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरीजमिनीतील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. त्यामुळे गावातील नैसर्गिक स्रोत आटले आहेत. किमान दैनंदिन गरजा भागवता येतील एवढे पाणी आम्हाला टॅंकरने उपलब्ध व्हावे.-रवी गोवळकर, लोटे, खेड.Mahabaleshwar Water Shortage : महाबळेश्वर-पाचगणीवर मोठं संकट! 'वेण्णा लेक'ने गाठला तळ; केवळ 50 ते 52 दिवस पुरेल एवढाच पाणीसाठा शिल्लक, पाऊस लांबल्यास काय होणार?.पाण्याचे कनेक्शन घेतलेले कारखानदारलोटे ५००अतिरिक्त लोटे एमआयडीसी १५खेर्डी १००खडपोली २००या गावांमध्येही होणार पाणीटंचाईएमआयडीसी असलेल्या गावातील ५० सार्वजनिक नळजोडण्या बंद पडणार आहेत.लोटे परिसरातील ३५ वाड्यांमध्ये टंचाईखडपोली एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा होणाऱ्या पाच गावांत टंचाईखेर्डी गावातील एमआयडीसीच्या पाण्यावर अवलंबून ५० टक्के भागात टंचाईपेढे, परशुराम, वालोपे, धामणदेवी गावांनाही टंचाईचे चटके.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.