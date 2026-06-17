कोकण

Koyna Water Crisis : कंपन्या बंद, गावं तहानलेली अन् विहिरींमध्ये रासायनिक पाणी! कोयनेने तळ गाठल्याने कोकणातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक वसाहतीला बसला मोठा फटका

Koyna project water crisis impact on Chiplun industries : कोयना प्रकल्पातील वीजनिर्मिती बंद झाल्याने वाशिष्ठी नदीतील पाणी कमी झाले आहे. त्यामुळे चिपळूणमधील लोटे-परशुराम एमआयडीसीतील उद्योग आणि पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून असलेली गावे गंभीर संकटात सापडली आहेत.
Koyna Project Water Crisis

Koyna Project Water Crisis

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चिपळूण : कोयना प्रकल्पातील वीजनिर्मिती ठप्प झाल्याचा सर्वाधिक मोठा परिणाम लोटेसह चिपळूण तालुक्यातील उद्योजकांना बसला (Koyna project water crisis) आहे. लोटे परशुराम खेर्डी, खडपोली औद्योगिक वसाहतीमधील शेकडो कंपन्या पाण्याअभावी बंद पडल्या आहेत. एमआयडीसीमार्फत पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांमध्येही पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. मोठ्या कंपन्यांकडे त्यांनी साठवलेला पाणीसाठा शिल्लक आहे. पाऊस लांबला तर त्या कंपन्या बंद पडण्याची भीती आहे.

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