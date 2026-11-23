चिपळूण: मुंबई आणि महानगर क्षेत्रातील झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेऊन आगामी ५० वर्षांच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारने कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीनंतर समुद्रात वाया जाणारे अतिरिक्त पाणी आता मुंबईकडे वळवण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना दरवर्षी ६७ टीएमसी शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल, असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुंबईत सांगितले. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.त्यामुळे कोयनेचे पाणी मुंबईत वळवण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुंबईच्या भविष्यातील पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला होता. या बैठकीत सुरू असलेले प्रकल्प आणि नवीन जलस्रोतांच्या पर्यायांवर चर्चा झाली. यामध्ये कोयना धरणातून वीजनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा मुंबईसाठी उपयोग करून घेण्याबाबत विशेष मंथन करण्यात आले..चिपळूण तालुक्यातील पोफळी येथील जलविद्युत प्रकल्पात वीजनिर्मिती झाल्यानंतर बाहेर पडणारे अतिरिक्त पाणी सध्या वाशिष्ठी नदीत सोडले जाते आणि तिथून ते अरबी समुद्राला मिळते. कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्राच्या वरच्या भागात कोणताही मोठा औद्योगिक प्रकल्प किंवा एमआयडीसी नसल्यामुळे हे पाणी महाराष्ट्रातील सर्वांत शुद्ध पाणी मानले जाते. समुद्रात वाहून जाणारे हेच शुद्ध पाणी भुयारी जलबोगदे आणि मोठ्या पाईपलाईनच्या माध्यमातून मुंबईपर्यंत आणता येईल का, या शक्यतेचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला..रिपेरियन राईटचा अर्थरिपेरियन राईट (Riparian Right) म्हणजे नदी, नाला किंवा इतर कोणत्याही जलस्रोताच्या काठावरील जमीन मालकाला त्या पाण्याचा वाजवी वापर करण्याचा मिळणारा कायदेशीर आणि नैसर्गिक अधिकार. ‘‘रिपेरियन’’ हा शब्द लॅटिन ‘‘रिपा’’ (नदीकाठ) या शब्दावरून आला आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास... वीजनिर्मितीनंतर कोयनेचे समुद्राला मिळणारे पाणी मुंबईकडे वळवणार, अशी घोषणा आज पुन्हा एकदा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुंबईत केली आहे. हे वाहून जाणारे पाणी २९० किलोमीटरवरील मुंबईत जल वाहिन्यांमधून आणण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठीचे हवाई सर्वेक्षण पूर्ण झाले. पाटबंधारे विभागाचे माजी सचिव म. दी. पेंडसे समितीने कोयनेच्या पाण्याचा वापर आधी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील नागरिकांना पिण्यासाठी व शेतीसाठी करावा, असे म्हटले होते. मुंबईतील पाण्याचा प्रश्न कितीही गंभीर असला तरी पाणी ज्या प्रदेशातून वाहते तेथील जनतेचा पाण्यावरचा समान हक्क ‘रिपेरियन राईट’ प्राधान्याने मान्य केला पाहिजे आणि कोकणचे पाणी कोकणालाच मिळाले पाहिजे. - ॲड. विलास पाटणे, रत्नागिरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.