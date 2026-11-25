चिपळूण : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने नुकतीच कोयना धरणासह पोफळी (ता. चिपळूण) येथील कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याची पाहणी केली. वीजनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन बदलून सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या पर्यायावर या वेळी चर्चा झाल्याने, कोयनेच्या पाणीवाटपाकडे कोकणचे लक्ष वेधले गेले आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.समितीचे अध्यक्ष आमदार राहुल कुल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या दौऱ्यात आमदार नीलेश राणे, आमदार विलास भुमरे, आमदार मिलिंद नार्वेकर यांच्यासह अन्य सदस्य सहभागी झाले होते. समितीने धरणातील पाणीसाठा, जलविद्युत निर्मितीची यंत्रणा, प्रकल्पाची कार्यपद्धती आणि पाण्याच्या वापरासंदर्भातील तांत्रिक बाबींची माहिती घेतली. त्यानंतर कोयनानगर येथे अधिकाऱ्यांसमवेत सविस्तर आढावा बैठक झाली. .राज्यात विजेची मागणी वाढणाऱ्या सकाळ आणि सायंकाळच्या कालावधीत कोयना प्रकल्पातून जलदगतीने वीजनिर्मिती करता येते. मात्र, या प्रक्रियेत वापरलेले पाणी पुढे पोफळीमार्गे वाशिष्ठी नदीत सोडले जाते आणि अखेरीस समुद्राला जाऊन मिळते. त्यामुळे हे पाणी समुद्रात जाण्याऐवजी सिंचनासाठी अधिकाधिक उपयोगात आणण्याच्यादृष्टीने नियोजनाचा फेरविचार करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. या पाहणीदरम्यान समितीने प्रकल्पातील जुन्या यंत्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण, प्रलंबित कामे, भूमिगत वीजगृहांची सुरक्षितता, भूकंपमापन यंत्रणा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेतला. .याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, स्थानिक रोजगार आणि कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे या विषयांवरही चर्चा झाली. प्रलंबित कामे कालमर्यादेत पूर्ण करून सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या सूचना समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. कोयना प्रकल्पाची क्षमता कोयना जलविद्युत प्रकल्पाची एकूण स्थापित वीजनिर्मिती क्षमता १ हजार ९६० मेगावॅट आहे. १९६२ पासून कार्यरत असलेल्या पोफळी येथील पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यांतून ६०० मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाते. या टप्प्यांतून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर तिसऱ्या टप्प्यात करून ३२० मेगावॅट तर चौथ्या टप्प्यातून १ हजार मेगावॅट वीज निर्माण होते..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.\rकोकणासाठी प्राधान्य हवे कोयनेच्या पाण्यावर चिपळूण शहर, वाशिष्ठी नदीकाठची गावे आणि औद्योगिक वसाहतींच्या पाणीपुरवठ्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे वीजनिर्मिती आणि सिंचनासोबतच कोकणातील पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांचाही प्राधान्याने विचार करून पाणीवाटपाचे संतुलित धोरण निश्चित होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.