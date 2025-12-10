कोकण

Sindhudurg News : कुडाळमध्ये महसूल विभागाचे धडाकेबाज ऑपरेशन; मध्यरात्री अवैध वाळूने भरलेले दोन डंपर जप्त, परिसरात खळबळ

Illegal Sand Transport Detected : नाबरवाडी परिसरात महसूल विभागाच्या रात्रीच्या मोहिमेत अवैध वाळूने भरलेले दोन डंपर सापडताच तात्काळ जप्तीची कारवाई; चार ब्रास वाळूंसह मोठे जाळे उघडकीस
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुडाळ : तालुक्यात अवैध वाळू वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. या मोहिमेंतर्गत सोमवारी (ता. ८) रात्री साडेआठच्या सुमारास नाबरवाडी परिसरात अवैध वाळूने भरलेले दोन डंपर जप्त केले.

