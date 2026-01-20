कोकण

Sindhudurg ZP : कुडाळमध्ये महायुतीला धक्का! वर्षा कुडाळकरांचा राजीनामा, शिवसेनेत खळबळ

Kudal Mahayuti Rift : जागावाटपाच्या निर्णयाने कुडाळमध्ये महायुतीला अंतर्गत विरोधाचा सामना,शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यातच असंतोष; कार्यकर्त्यांना डावलल्याचा आरोप.अपक्ष लढत की पक्षांतर? वर्षा कुडाळकरांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
Varsha Kudalakar addressing the media after resigning from her Shiv Sena post in Kudal.

सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ : जिल्हा परिषद निवडणूक महायुतीच्या जागावाटपाची घोषणा होताच राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. कुडाळ मतदारसंघात जागावाटपावरून नाराजीनाट्य सुरू झाले असून, शिंदे शिवसेनेच्या माजी महिला जिल्हाप्रमुख व  ओबीसी व्हीजेएनटी महिला जिल्हाप्रमुख वर्षा कुडाळकर यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे.

