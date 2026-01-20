Sindhudurg ZP : कुडाळमध्ये महायुतीला धक्का! वर्षा कुडाळकरांचा राजीनामा, शिवसेनेत खळबळ

कुडाळ : जिल्हा परिषद निवडणूक महायुतीच्या जागावाटपाची घोषणा होताच राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. कुडाळ मतदारसंघात जागावाटपावरून नाराजीनाट्य सुरू झाले असून, शिंदे शिवसेनेच्या माजी महिला जिल्हाप्रमुख व ओबीसी व्हीजेएनटी महिला जिल्हाप्रमुख वर्षा कुडाळकर यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. .पक्षात काम करताना ‘घुसमट’ होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या जागावाटपाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करतानाच पिंगुळी आणि तेंडोली हे शिवसेनेचे बालेकिल्ले असतानाही तिकीट वाटप करताना कार्यकर्त्यांना डावलले आहे, असा आरोप त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.श्रीमती कुडाळकर यांनी आज आपल्या पिंगुळी येथील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. राजीनामा देताना कुडाळकर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्या म्हणाल्या, ‘गेल्या काही काळापासून पक्षात काम करताना प्रचंड घुसमट होत होती. .अशा परिस्थितीत पक्षात राहणे मला शक्य नाही. म्हणूनच पक्षत्यागाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती जागावाटप अमान्य आहे. जिल्हा परिषद मतदारसंघात पिंगुळी आणि तेंडोली हे शिवसेनेचे बालेकिल्ले असताना व तेंडोलीमधून निवडून गेलेले असतानाही मला डावलले आहे. बरेच महिने विश्वासात घेतले जात नाही. .Praniti Shinde Solapur : "मविआ झाली तर ठीक, अन्यथा स्वबळावर लढू";- मंगळवेढ्यात प्रणिती शिंदेंची गर्जना! .त्यामुळे काम करण्यापेक्षा सर्व पदांचा राजीनामा देणे योग्य असल्याचे वाटते. त्यामुळे मी पदाचा राजीनामा दिला आहे. कुडाळकर पुढे म्हणाल्या, ‘पक्षात काम करताना स्वातंत्र्य मिळत नाही. राजकीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर उद्या (ता. २३) मी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहे. .सद्य:स्थितीत अपक्ष म्हणून कार्यरत राहणार असून भविष्यात राजकीय भूमिका स्पष्ट करू.’ दरम्यान, कुडाळकर यांच्या राजीनाम्यामुळे कुडाळ तालुक्यातील शिंदे शिवसेनेवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्या आता कोणत्या पक्षात प्रवेश करणार की अपक्ष लढणार, याबाबतची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.