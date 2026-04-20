Kudal MIDC Road Development : नीलेश राणेंचा शब्द अन् उदय सामंतांची कृती! कुडाळ एमआयडीसीला 27 कोटी मंजूर, उद्योगांच्या प्रगतीला मिळणार 'सुसाट' वेग

कुडाळ (सिंधुदुर्ग) : मालवण-कुडाळ मतदारसंघातील औद्योगिक विकासाला (Kudal MIDC Infrastructure Development) गती देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी अलीकडेच असोसिएशनच्या वतीने आयोजित केलेल्या त्यांच्या सत्कार समारंभात दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे. .यासाठी आमदार नीलेश राणे यांच्या आग्रही पुढाकारातून कुडाळ एमआयडीसी परिसरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या रुंदीकरण व बळकटीकरणासाठी तब्बल २७ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे, अशी माहिती एमआयडीसी असोसिएशन अध्यक्ष मोहन होडावडेकर यांनी दिली. यामुळे कुडाळ एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले..कुडाळ औद्योगिक वसाहतीतील वाढत्या उद्योगधंद्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन एमआयडीसी जंक्शन ते पिंगुळी म्हापसेकर तिठा, तसेच एमआयडीसी जंक्शन ते नवीन एमआयडीसीमार्गे पाट जंक्शन आणि अंतर्गत दोन प्रमुख मार्ग अशा सुमारे ७.५ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण व काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. यापूर्वी असोसिएशनच्या प्रयत्नांमुळे राष्ट्रीय महामार्ग ते एमआयडीसी जंक्शन या मार्गाचे दुपदरीकरण व मजबुतीकरण सुमारे १८ कोटी रुपयांत पूर्ण झाले होते. आता या नव्या टप्प्यामुळे संपूर्ण औद्योगिक परिसरासाठी दर्जेदार व अखंड रस्ते जाळे उभे राहणार आहे, असे श्री. होडावडेकर म्हणाले..या कामासाठी आमदार नीलेश राणे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत उद्योगमंत्री सामंत यांचे लक्ष वेधले होते. उद्योगमंत्र्यांनीही याची दखल घेत, संबंधित विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरवले. या प्रकल्पामुळे कुडाळ एमआयडीसीमधील उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार असून, भविष्यात येणाऱ्या नव्या उद्योगांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा सक्षम होतील..विशेषतः पिंगुळी म्हापसेकर तिठा येथे होणारी वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. रस्ता विकसित झाल्यामुळे एमआयडीसी ते विमानतळ असा थेट आणि सुलभ कॉरिडोर तयार होणार असून, याचा फायदा उद्योगांसोबतच पर्यटन क्षेत्रालाही होणार आहे. महामार्ग ते विमानतळ असा प्रवास अधिक जलद व सोयीस्कर होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या एकूण विकासाला चालना मिळणार आहे..वीज उपकेंद्रालाही लवकरच मंजुरीयाबाबत श्री. होडावडेकर यांनी उद्योगमंत्री सामंत व आमदार राणे यांचे आभार व्यक्त केले. कुडाळ एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र वीज उपकेंद्राच्या मागणीचाही पाठपुरावा सुरू असून, त्यालाही लवकरच मंजुरी मिळण्याचे सकारात्मक संकेत मिळत आहेत. एकूणच या निर्णयामुळे कुडाळ एमआयडीसीचा औद्योगिक नकाशावर अधिक भक्कम ठसा उमटणार असून, रोजगारनिर्मिती व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.