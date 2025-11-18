Dapoli Accident:'चिरे वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या धडकेने मजूर ठार'; वाहन चालकावर गुन्हा दाखल

दापोली: करंजाळी चिरेखाण परिसरात चिरे वाहतूक करणाऱ्या भरधाव ट्रॅक्टरमुळे झालेल्या अपघातात एक मजूर ठार झाला. हा अपघात १५ नोव्हेंबरला झाला. याप्रकरणी ट्रॅक्टरचालकाविरोधात निष्काळजीपणे वाहन चालवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..राजेश कमला बनवासी (वय ३६) हा ट्रॅक्टरने चिरे भरून करंजाळी येथील कच्च्या रस्त्याने जात होता. ट्रॅक्टर भरधाव वेगात चालवल्याने शेजारी बसलेला कन्हैय्या लकडू बनवासी (वय ३५, रा. थाना मुगरा बासापुर, ता. मछलीशहर, जि. जौनपूर (उत्तर प्रदेश) याचा तोल गेला आणि तो ट्रॅक्टरमधून खाली पडला. त्यानंतर ट्रॉलीचे चाक शरीरावरून गेल्याने तो गंभीर जखमी झाला..घटनेनंतर सहकाऱ्यांनी मदतीने जखमीला हलविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तोपर्यंत त्याचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी मयताचा नातेवाईक रामबहादुर नंदलाल बनवासी (वय २२, रा. थाना सरायमरेज, उत्तरप्रदेश) यांनी दापोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीवरून चालक राजेश कमला बनवासी याच्याविरोधात निष्काळजीपणे वाहन चालवून मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.