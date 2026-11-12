Ladghar Beach : महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! लाडघर समुद्रकिनाऱ्याला आंतरराष्ट्रीय ब्ल्यू फ्लॅग पुरस्कार; गुहागर आणि श्रीवर्धन किनाऱ्यांचाही जागतिक यादीत समावेश

दापोली : कोकणच्या निसर्गसौंदर्याला आता आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मोहोर उमटली आहे. दापोली तालुक्यातील प्रसिद्ध लाडघर समुद्रकिनाऱ्याने २०२६-२७ या हंगामासाठी प्रतिष्ठेचा आंतरराष्ट्रीय ‘ब्ल्यू फ्लॅग’ पुरस्कार पटकावला आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील समुद्रकिनाऱ्यांना प्रथमच हा जागतिक बहुमान मिळाला असून, लाडघरसह रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर आणि रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन या किनाऱ्यांचाही गौरव झाला आहे. या यशामुळे दापोलीच्या पर्यटन क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता, समुद्राच्या पाण्याची गुणवत्ता, पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधतेचे संरक्षण, पर्यटकांची सुरक्षितता, आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत पर्यटन व्यवस्थापन या आंतरराष्ट्रीय निकषांची पूर्तता केल्यामुळे या तिन्ही किनाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय ब्ल्यू फ्लॅग ज्युरीने २०२६-२७ या हंगामासाठी या किनाऱ्यांना मान्यता दिली आहे..या यशामागे राज्य शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागासह पर्यटन विभाग, जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायती, बीच मॅनेजमेंट कमिटी आणि स्थानिक नागरिकांचे समन्वित प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत. देशभरात यंदा एकूण २२ समुद्रकिनाऱ्यांना ब्ल्यू फ्लॅग मान्यता मिळाली असून, त्यामध्ये १३ किनाऱ्यांचे नूतनीकरण तर नऊ नवीन किनाऱ्यांचा समावेश आहे.नव्याने पुरस्कारप्राप्त झालेल्या लाडघर, गुहागर आणि श्रीवर्धन या तिन्ही समुद्रकिनाऱ्यांवरील ब्ल्यू फ्लॅग हंगामाला १५ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. या पुरस्काराचे प्रतीक असलेला आंतरराष्ट्रीय ध्वज नेदरलँड्स येथून प्राप्त होत असून, तो राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित केला जाणार आहे..लाडघरला मिळालेल्या या बहुमानामुळे देशी-विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. हॉटेल व्यवसाय, होमस्टे, स्थानिक पर्यटन व्यावसायिक, जलक्रीडा तसेच अन्य पूरक व्यवसायांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. पर्यटकांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देतानाच स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे..पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या यशाबद्दल आनंद व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यांचा समतोल साधण्याचे काम राज्य शासन करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. लाडघर(दापोली), गुहागर आणि श्रीवर्धन किनाऱ्यांना मिळालेला सन्मान हा महाराष्ट्राच्या शाश्वत पर्यटन आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या प्रयत्नांना मिळालेली जागतिक पातळीवरील पावती असल्याचे त्यांनी सांगितले.लाडघरच्या समुद्रकिनाऱ्याला मिळालेला हा बहुमान म्हणजे केवळ पर्यटनाचा गौरव नसून दापोलीच्या पर्यटन विकासासाठी नवी दारे खुली करणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.