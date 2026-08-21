Lanja Flyover Traffic Update : गणेशोत्सवापूर्वी कोकणवासीयांना मोठा दिलासा! लांजा उड्डाणपुलावरून एकेरी वाहतूक सुरू; पाहा पूर्ण पूल कधी होणार खुला?

लांजा : मुंबई-गोवा महामार्गावरील लांजा शहरातील उड्डाणपुलावरून मुंबई ते गोवा या दिशेने जाणारी एकेरी वाहतूक गुरुवारी (ता. २०) सायंकाळी ६ वाजता प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात (Lanja flyover traffic update) आली. पुढील पाच दिवसात हा उड्डाणपूल सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार असल्याची माहिती महामार्गाचे अधिकारी श्री. कुलकर्णी यांनी दिली..गणेशोत्सव तोंडावर आला असताना या पुलाचे काम कधी पूर्ण होणार, याकडे लक्ष होते. अखेर पुलाचे प्रमुख काम पूर्ण झाले असून सुरक्षेची पाहणी करून सायंकाळपासून एका बाजूची वाहतूक मोकळी करण्यात आली आहे. उर्वरित किरकोळ कामे आणि डांबरीकरणाचा अंतिम हात पुढील ३ ते ४ दिवसांत पूर्ण करून संपूर्ण पूल वाहतुकीस खुला केला जाईल..Talere-Gaganbawda Highway Notice : सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर तळेरे-कोल्हापूर महामार्गावरील 56 मालमत्ताधारकांना नोटीस; तुमचे घर किंवा दुकान तर यात नाही ना?.शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावर सातत्याने होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे स्थानिक नागरिक, व्यापारी आणि वाहनधारक त्रस्त झाले होते. उड्डाणपूल पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर ही वर्षानुवर्षांची कोंडी कायमची फुटणार आहे. विशेषतः गणेशोत्सवासाठी मुंबई, ठाणे आणि पालघर भागातून कोकणात येणाऱ्या लाखों चाकरमान्यांचा प्रवास यामुळे अत्यंत वेगात आणि खड्डेमुक्त, सुखकर होणार आहे. ऐन सणाच्या काळात लांज्यात होणारा खोळंबा आता टळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.