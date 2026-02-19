कोकण

Sindhudurg Leopard Rescue : विहिरीत पडलेल्या बिबट्याची सुटका; इन्सुलीत घटना, नैसर्गिक अधिवासात परवानगी

Insuli Well : इन्सुली (भिसेवाडी) येथील एका शेतविहिरीत पडलेल्या सुमारे १३ वर्षीय नर बिबट्याची सावंतवाडी वनविभागाने थरारक पण यशस्वी सुटका केली.
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा : इन्सुली क्षेत्रफळ (भिसेवाडी) येथील एका बागेतील शेतविहिरीत पडलेल्या सुमारे १३ वर्षीय नर बिबट्याची सावंतवाडी वनविभागाच्या पथकाने सुखरूप सुटका केली. पशुवैद्यकांनी केलेल्या तपासणीनंतर त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडून देण्यात आले. ही घटना आज सकाळी उघडकीस आली.

