Sindhudurg Leopard Rescue : विहिरीत पडलेल्या बिबट्याची सुटका; इन्सुलीत घटना, नैसर्गिक अधिवासात परवानगी

बांदा : इन्सुली क्षेत्रफळ (भिसेवाडी) येथील एका बागेतील शेतविहिरीत पडलेल्या सुमारे १३ वर्षीय नर बिबट्याची सावंतवाडी वनविभागाच्या पथकाने सुखरूप सुटका केली. पशुवैद्यकांनी केलेल्या तपासणीनंतर त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडून देण्यात आले. ही घटना आज सकाळी उघडकीस आली..इन्सुली येथील शेतकरी जयराम धुरी यांच्या बागेतील विहिरीतून सकाळी बिबट्याच्या डरकाळीचा आवाज ऐकू आला. धुरी यांनी तातडीने विहिरीजवळ जाऊन पाहणी केली असता विहिरीत बिबट्या अडकलेला असल्याचे लक्षात आले..त्यांनी सावंतवाडी वनविभागाला याची माहिती दिली. सकाळी आठला सावंतवाडी वनपरिक्षेत्रातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले. विहिरीभोवती ग्रामस्थांची गर्दी झाली होती..वनविभागाने नागरिकांना सुरक्षित अंतरावर ठेवत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. प्राथमिक पाहणीत बिबट्या भक्ष्याच्या शोधात किंवा परिसरातून जात असताना विहिरीत पडला असावा, असा अंदाज आहे.पथकाने ग्रामस्थांच्या सहकार्याने काळजीपूर्वक बचावकार्य सुरू केले. विहिरीत पिंजरा उतरवून बिबट्याला त्यात जेरबंद करण्याचे नियोजन करण्यात आले. .काही वेळानंतर बिबट्या पिंजऱ्यात शिरताच त्याला सुरक्षितरीत्या बंद करत विहिरीतून वर काढण्यात आले. बिबट्याला बाहेर काढल्यानंतर तातडीने पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली..तपासणीत बिबट्याला कोणतीही गंभीर दुखापत नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर आवश्यक प्राथमिक उपचार व निरीक्षण पूर्ण करून बिबट्याला सुरक्षित ठिकाणी नेऊन नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले. .उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा, सहायक वनसंरक्षक वैभव बोराटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुहास पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. वनविभागाने आवाहन केले की, अशा घटनांवेळी घाबरून जाऊ नये..बिबट्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू नये. त्वरित वनविभागाशी संपर्क साधावा. विहिरींना संरक्षण कठडे किंवा जाळी बसवावी, त्याने वन्यप्राणी व माणसांचे नुकसान टाळता येईल. 25560 इन्सुली ः बिबट्याला सुरक्षितस्थळी नेताना वन कर्मचारी.