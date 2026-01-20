Raigad News : पाच्छापूरमध्ये बिबट्याचा थरार; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

पाली : सुधागड तालुक्यातील पाच्छापूर परिसरात बिबट्याचा वावर आता लोकवस्ती पर्यंत पोहोचल्याने संपूर्ण पंचक्रोशी दहशतीखाली आली आहे. रविवारी (ता. 18) रात्री रस्त्यावर तीन पिल्लांसह मादी बिबट्या दिसल्यानंतर, सोमवारी (ता. 19) रात्री बिबट्याने थेट गावात शिरकाव केल्याची खळबळजनक चर्चा ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे. या घटनेमुळे मंगळवारी (ता. 20) संपूर्ण गाव भीतीच्या छायेत होते..सोमवारी (ता. 19) रात्रीच्या सुमारास पाच्छापूर गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात कुत्रे भुंकत होते. त्यानंतर अचानक शांत होऊन लपून बसले. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. त्यानंतर लगेच मंगळवारी (ता. 20) सकाळी गावाच्या बाजूला असलेल्या भगवान दिघे यांच्या फार्म हाऊसच्या बाहेर बिबट्याच्या पावलांचे ठसे (पगमार्क्स) स्पष्टपणे आढळून आले आहेत. यावरून बिबट्याचा वावर आता जंगलातून थेट गावाच्या वेशीपर्यंत आल्याचे स्पष्ट झाले आहे..निमगावमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यात कालवड ठार.दिवसाही बाहेर पडणे झाले कठीणबिबट्याच्या या सातत्यपूर्ण दर्शनामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम झाला आहे. "आता केवळ रात्रीच नव्हे, तर दिवसाही गावात येताना किंवा बाहेर पडताना भीती वाटत आहे," अशी हतबलता ग्रामपंचायत सदस्य उमेश तांबट यांनी व्यक्त केली. या दहशतीमुळे शेतीची व इतर कामे आणि मुलांचे घराबाहेर खेळणेही बंद झाले आहे..ग्रामस्थ वनविभागाकडे जाणारवनविभागाने केवळ सतर्कतेचे आवाहन करून न थांबता, प्रत्यक्ष बंदोबस्त करावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या संदर्भात योग्य त्या उपाययोजना करण्यासाठी आणि बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी ग्रामस्थांचे शिष्टमंडळ लवकरच वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेणार असल्याचे ग्रामपंचायत सदस्य उमेश तांबट यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.