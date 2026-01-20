कोकण

Raigad News : पाच्छापूरमध्ये बिबट्याचा थरार; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

leopard attack Pachhapur : सुधागड तालुक्यातील पाच्छापूर गावात मादी बिबट्याचे शिरकाव झाले. गावाच्या फार्महाऊस बाहेर पावलांचे ठसे आढळले. ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण असून दिवस आणि रात्री बाहेर पडणे कठीण झाले आहे. वनविभागाकडे शिष्टमंडळ भेट देऊन बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी करण्यात आली.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : सुधागड तालुक्यातील पाच्छापूर परिसरात बिबट्याचा वावर आता लोकवस्ती पर्यंत पोहोचल्याने संपूर्ण पंचक्रोशी दहशतीखाली आली आहे. रविवारी (ता. 18) रात्री रस्त्यावर तीन पिल्लांसह मादी बिबट्या दिसल्यानंतर, सोमवारी (ता. 19) रात्री बिबट्याने थेट गावात शिरकाव केल्याची खळबळजनक चर्चा ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे. या घटनेमुळे मंगळवारी (ता. 20) संपूर्ण गाव भीतीच्या छायेत होते.

