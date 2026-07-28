कोकण

Dairy Farmer Success Story: आईच्या वेदनेतून जन्माला आले स्वप्न; एका अनुभवाने बदलले आयुष्य, ५० वर्षांनी बनली यशाची प्रेरणादायी यशाेगाथा..

Madhav Bhave Inspires With 50 Years of Dairy Success: आईच्या वेदनेतून घेतलेल्या धड्याला चिकाटीची जोड; एका म्हैशीपासून सुरू झालेला माधव भावे यांचा दुग्ध व्यवसाय आजही गुणवत्ता, स्वच्छता आणि वेळेच्या शिस्तीवर उभा
Inspirational Story of Madhav Bhave How One Buffalo Built a Successful Dairy Business Over Five Decades

Inspirational Story of Madhav Bhave How One Buffalo Built a Successful Dairy Business Over Five Decades

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पावस: पावसाळ्यात आजारी आईसाठी औषधाला तूप मिळत नसल्याचा अनुभव आयुष्यभर लक्षात ठेवत कोतवडे येथील माधव भावे यांनी दुग्ध व्यवसायात उतरायचा निर्धार केला. १९७६ मध्ये एका म्हैशीपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज ५० वर्षांनंतरही तितक्याच जिद्दीने सुरू असून, गुणवत्ता आणि वेळेच्या शिस्तीमुळे त्यांच्या तीन पिढ्यांचे ग्राहक आजही त्यांच्यावर विश्वास ठेवतात.

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