Dairy Farmer Success Story: आईच्या वेदनेतून जन्माला आले स्वप्न; एका अनुभवाने बदलले आयुष्य, ५० वर्षांनी बनली यशाची प्रेरणादायी यशाेगाथा..

पावस: पावसाळ्यात आजारी आईसाठी औषधाला तूप मिळत नसल्याचा अनुभव आयुष्यभर लक्षात ठेवत कोतवडे येथील माधव भावे यांनी दुग्ध व्यवसायात उतरायचा निर्धार केला. १९७६ मध्ये एका म्हैशीपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज ५० वर्षांनंतरही तितक्याच जिद्दीने सुरू असून, गुणवत्ता आणि वेळेच्या शिस्तीमुळे त्यांच्या तीन पिढ्यांचे ग्राहक आजही त्यांच्यावर विश्वास ठेवतात. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.कोतवडे येथील माधव भावे यांची गोळपकट्टा कार्यक्रमात अविनाश काळे यांनी मुलाखत घेतली. त्यावेळी त्यांनी आपल्या संघर्षमय प्रवासाचा उलगडा केला. वडिलांचा मुंबईला लोण्याचा व्यवसाय बंद पडल्याने घरची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली. त्यामुळे गावातच राहून काहीतरी वेगळे करण्याचा निर्णय घेत त्यांनी एका म्हैशीपासून दुग्ध व्यवसाय सुरू केला. पुढे २४ म्हशी, चार गाई आणि खिल्लारी बैलांचा गोठा उभा राहत गेला. .सुरुवातीला डेअरीला दूध पुरवणारे भावे यांनी नंतर स्वतः रत्नागिरीत घरपोच दूध विक्री सुरू केली. सायकल, एसटी, स्कूटर आणि आता मोटारसायकलवरून ते आजही ग्राहकांना वेळेवर दूध पोहोचवतात. गुणवत्ता, स्वच्छता आणि वेळ या तीन तत्त्वांमुळे बंदर रोड ते कुवारबाव परिसरात त्यांनी विश्वासार्ह ग्राहक पावस ः गोळपकट्टा कार्यक्रमात माधव भावे यांची मुलाखत घेताना अविनाश काळे. गुणवत्ता आणि वेळेची शिस्त माधव भावे गेली ५० वर्षे रोज पहाटे चार वाजता दिवसाची सुरुवात करतात. .दूध काढून सकाळी सहा वाजता वितरणासाठी निघतात. गुणवत्ता, स्वच्छता आणि वेळ या तीन तत्त्वांवर त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही. त्यामुळे त्यांच्या ग्राहकांच्या तीन पिढ्या आजही त्यांच्याकडून दूध घेत आहेत. दुग्ध व्यवसायातून सुपारी लागवडीकडे दुग्ध व्यवसायासोबत त्यांनी अनेक वर्षे बैलगाडी वाहतूक व शेती केली. मजुरांची कमतरता आणि वानरांच्या उपद्रवामुळे शेती कमी करत त्यांनी सुमारे दोन हजार सुपारीची झाडे व २०० ते २५० माडांची लागवड केली. सेंद्रिय खतांचा वापर करून तयार होणाऱ्या सुपारीबरोबरच ते सुपारीची रोपेही विक्रीस उपलब्ध करून देतात..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.\rवर्ग निर्माण केला. पत्नी व मुलींच्या सहकार्याने तूप-लोणी उत्पादनालाही त्यांनी वेग दिला. आज त्यांच्या तुपाला रत्नागिरीसह मुंबई-पुण्यापर्यंत मागणी आहे. दुग्ध व्यवसायासोबत बैलगाडी वाहतूक, शेती आणि सध्या सेंद्रिय पद्धतीने सुपारी लागवड व रोप विक्रीही ते करत आहेत. ग्राहकांचा विश्वास हीच सर्वांत मोठी कमाई असल्याचे सांगत प्रामाणिकपणा, कष्ट आणि चिकाटी हेच यशाचे सूत्र असल्याचा संदेश त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.