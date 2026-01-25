कोकण

कोर्टाच्या दणक्यानंतर धाबे दणाणले, शिंदेंसह अजितदादांचे पदाधिकारीही पोलिसांसमोर शरण; १३ जणांना अटक

Mahad Election Clash : महाड नगरपालिकेसाठी २ डिसेंबरला मतदान सुरू असताना मतदान केंद्राबाहेर मोठा राडा झाला होता. या प्रकरणी मंत्री भरत गोगावले यांच्या मुलासह राष्ट्रवादी काँग्रेस युवक प्रदेश उपाध्यक्षाला अटक झालीय.
सकाळ वृत्तसेवा
महाड, ता. २४ (बातमीदार) : महाड नगरपालिकेत मतदानाच्या दिवशी झालेल्या हाणामारीप्रकरणी विकास गोगावले यांच्या अटकेनंतर दुसऱ्या गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवक प्रदेश उपाध्यक्ष सुशांत जाबरे यांच्यासह अन्य पाच जणही पोलिस ठाण्यामध्ये शरण आले आहेत.
महाड नगरपालिकेसाठी २ डिसेंबरला मतदान सुरू असताना मतदान केंद्राबाहेर मोठा राडा झाला होता. यात शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा तर राष्ट्रवादी काँग्रेस युवक प्रदेश उपाध्यक्ष आमने सामने आले होते.

