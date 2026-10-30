Anganwadi Workers Diwali Holiday : अंगणवाडी सेविकांची दिवाळी गोड! आठ दिवस सुटी, दोन हजारांची भाऊबीज; पोषण आहार वाटपही सुरू राहणार

ओरोस : राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना ७ ते १४ नोव्हेंबर या कालावधीत आठ दिवसांची दिवाळी सुटी मंजूर केली असून, शासनाने सेविकांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची भाऊबीज भेट देण्यासही मान्यता दिली (Anganwadi workers eight days Diwali leave) आहे. दिवाळी सुटीच्या कालावधीत अंगणवाडीतील बालके आणि अन्य पात्र लाभार्थ्यांच्या पोषण आहार वाटपात कोणताही खंड पडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णयाची माहिती आज झालेल्या जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत देण्यात आली..जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात महिला व बालकल्याण समिती सभापती अनुराधा नारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. यावेळी समिती सचिव वैशाली काकडे, सदस्य मिलिंद नाईक, हर्षदा वाळके, आरती पाटील, सुप्रिया मेस्त्री, अवनी तेली, यज्ञा साळगावकर, शोभा गावडे आदी उपस्थित होते..अंगणवाडी सेविकांना दिवाळीनिमित्त आठ दिवसांची सुटी देण्यास महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, या कालावधीत लाभार्थ्यांना नियमित पोषण आहार मिळावा, यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांची ‘फेस रेकग्निशन’ प्रणालीद्वारे पडताळणी करण्याबाबतही सभेत चर्चा झाली. या प्रक्रियेत अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिका यांचा सहभाग राहणार आहे. पडताळणी करताना तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास त्यावर पर्यायी उपाययोजना करण्याबाबतही माहिती देण्यात आली..Maratha History : कापडी पिशवीत आढळली 300 वर्षांपूर्वीची तब्बल 10 ते 12 जुनी मोडीलिपीतील पत्रे; नाईक सरदेसाई घराण्याचा इतिहास उजेडात, छत्रपती राजाराम महाराजांच्या आज्ञापत्राचाही उल्लेख .अंगणवाडीतील बालकांच्या मासिक वाढीच्या नोंदी, पोषणविषयक माहिती आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची पडताळणी यामध्ये अचूकता आणण्याच्या दृष्टीने या प्रणालीचा उपयोग करण्यात येणार आहे. सेविका आणि पर्यवेक्षिका यांच्या स्तरावर आवश्यक तपासणी करून त्याचा अहवाल जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात येईल. दरम्यान, महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजनांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता देण्याच्या अधिकारांमध्ये सुधारणा केल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. त्यानुसार ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाच्या प्रस्तावांना जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी स्तरावर, ५० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावांना उपायुक्त स्तरावर, तर एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रस्तावांना आयुक्त स्तरावर मान्यता देण्याची तरतूद आहे. यामुळे योजनांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली..मुलांना पाठांतरापेक्षा चांगले शब्द ऐकू द्याअंगणवाड्यांमधील बालकांच्या भाषिक विकासासाठी त्यांच्याशी नियमित संवाद साधणे आवश्यक आहे. लहान मुलांकडून शब्द किंवा वाक्ये पाठ करून घेण्याचा आग्रह करण्यापेक्षा त्यांना चांगले शब्द ऐकायला मिळतील, असे वातावरण निर्माण करावे. मुलांच्या कानावर सातत्याने पडणारे शब्द त्यांच्या स्मरणात राहतात. यातून त्यांचा शब्दसंग्रह वाढून भाषा आणि संवादकौशल्य विकसित होते. बालकांशी अधिकाधिक संवाद साधण्यावर भर द्यावा. यासाठी दररोज पसायदान मुलांना ऐकविण्यात यावे. तसेच मुख्य सेविकांनी अंगणवाड्यांना दिलेल्या भेटीचा अहवाल जिल्हास्तरावर पाठवावा, अशा सूचना सभापती अनुराधा नारकर यांनी सभेत केल्या..Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींची दिवाळी होणार गोड! सप्टेंबरच्या हप्त्यासाठी 344 कोटींचा निधी मंजूर; 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार 1500 रुपये!.योजनांच्या मंजुरीचा ठराव आयुक्तांकडेमहिला व बालकल्याण विभागाच्या ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या योजनांना मंजुरी देण्याचे अधिकार एकात्मिक बालविकास अधिकाऱ्यांना द्यावेत, असा ठराव समितीच्या मागील सभेत घेतला होता. हा ठराव मंजुरीसाठी आयुक्त स्तरावर पाठविल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. याला मान्यता मिळाल्यास छोट्या योजनांच्या मंजुरीसाठी वरिष्ठ कार्यालयांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होऊ शकणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.