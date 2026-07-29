कोकण

E Pik Pahani Update : शेतकऱ्यांची चिंता मिटली! आता स्वतः ई-पीक पाहणी करण्याची गरज नाही; शासनाचा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय, असा काय केला बदल?

What is the New Digital Crop Survey System? : ई-पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणाली लागू केली आहे. आता प्रत्येक गावातील नियुक्त साहाय्यक प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पीक पाहणीची नोंद करतील.
What is Digital Crop Survey?

What is Digital Crop Survey?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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राजापूर : ई-पीक पाहणी करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचा कमी प्रतिसाद लक्षात घेऊन शासनाने पीक पाहणी प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता शेतकऱ्यांना स्वतः नोंद करावी लागणार (Digital Crop Survey) नसून, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणालीअंतर्गत नियुक्त साहाय्यक प्रत्यक्ष शेतात जाऊन ई-पीक पाहणीची नोंद करणार आहेत.

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