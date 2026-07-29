E Pik Pahani Update : शेतकऱ्यांची चिंता मिटली! आता स्वतः ई-पीक पाहणी करण्याची गरज नाही; शासनाचा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय, असा काय केला बदल?

राजापूर : ई-पीक पाहणी करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचा कमी प्रतिसाद लक्षात घेऊन शासनाने पीक पाहणी प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता शेतकऱ्यांना स्वतः नोंद करावी लागणार (Digital Crop Survey) नसून, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणालीअंतर्गत नियुक्त साहाय्यक प्रत्यक्ष शेतात जाऊन ई-पीक पाहणीची नोंद करणार आहेत..राजापूर तालुक्यात या नव्या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल प्रशासनाने तयारी पूर्ण केली आहे. तालुक्यातील २३७ गावांसाठी प्रत्येकी एक अशा २३७ साहाय्यकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे साहाय्यक सात-बारा उताऱ्यांवरील पीक पेराची माहिती संकलित करून ई-पीक पाहणीची नोंद करतील. यापूर्वी शेतकऱ्यांना मोबाईल अॅपद्वारे स्वतः नोंद करावी लागत होती; मात्र सर्व्हर डाऊन होणे, नेटवर्कची अडचण, अँड्रॉइड मोबाईलची आवश्यकता अशा समस्यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना नोंदणी करणे कठीण जात होते. त्यामुळे ई-पीक पाहणीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता..ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने केंद्र सरकारच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणालीच्या अनुषंगाने पीक पाहणी प्रक्रिया बदलली आहे. या नव्या पद्धतीमुळे पीक पाहणीला अधिक गती आणि पारदर्शकता मिळेल, अशी अपेक्षा महसूल प्रशासनाने व्यक्त केली आहे..BSNL Network Issue in Sangli : BSNL जिल्ह्यातून हद्दपार होण्याच्या मार्गावर? 538 पैकी अवघ्या 82 गावांत फायबर; 'कनेक्टिंग इंडिया'च्या नाऱ्याला मोठा धक्का!.दृष्टिक्षेपात...सात-बारा उताऱ्यावर प्रत्यक्ष घेतलेल्या पिकांची डिजिटल नोंद करण्याची शासनाची प्रक्रिया म्हणजे ई-पीक पाहणी. यामध्ये पीक, क्षेत्रफळ आणि लागवडीची माहिती ऑनलाईन नोंदविली जाते. शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी, पिकांनुसार कर्ज घेण्यासाठी आणि पीक विमा क्लेम करण्यासाठी सात-बारावर नोंद असणे आवश्यक असते..अशी असेल नवी प्रक्रियाई-पीक पाहणीसाठी नियुक्त केलेल्या साहाय्यकाने शेताच्या बांधापासून २० मीटरच्या आत उभे राहून शेतातील उभ्या पिकांचे, शेताच्या बांधावरील वृक्षांचे तसेच नोंदविलेल्या कायम पडजमिनीचे अक्षांश व रेखांश यांसह जिओ-टॅग केलेली किमान दोन सुस्पष्ट छायाचित्रे अपलोड करायची आहेत..Sahyadri Tiger Reserve : 'सह्याद्री'च्या जंगलात वाघांचं नवं राज्य! 'बाजी-हिरकणी'सह 3 जोड्या एकत्र; लवकरच मिळणार 'गोड बातमी', पाहा चांदोलीतील लेटेस्ट अपडेट.या माहितीच्या सत्यतेबाबत विहित नमुन्यातील स्वयंघोषणापत्र मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून सादर करणे बंधनकारक राहणार असून, साहाय्यकाने नोंदविलेल्या सर्व पीक पाहणी नोंदींची १०० टक्के पडताळणी संबंधित ग्राममहसूल अधिकाऱ्यामार्फत होऊन त्यानंतर गाव नमुना नं. १२ वर प्रतिबिंबित होईल. साहाय्यकाने नोंदविलेली माहिती ग्राममहसूल अधिकाऱ्याच्या पडताळणीअंती चुकीची अथवा वस्तुस्थितीशी विसंगत आढळून आल्यास, संबंधित पीक नोंद रद्द करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.