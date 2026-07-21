Konkan Farmland Purchase : कुटुंबाला 54 एकर जमिनीचा नियम बदलला? कोकणातील बेसुमार जमीन खरेदीला मिळणार कायदेशीर बळ; पुन्हा 'सावकारी' युग येणार?

सावंतवाडी : कोकणात भांडवलदारांकडून सुरू असलेल्या बेसुमार शेतजमीन खरेदीला आता शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे (परिपत्रक) खुली सूट मिळणार आहे. या नव्या आदेशानुसार कमाल जमीन खरेदी मर्यादेपेक्षा जास्त क्षेत्र दंड भरून नियमित करता येणार (Konkan agricultural land regularisation) आहे. त्यामुळे कोकणात नवे सावकार तयार होण्याची शक्यता आहे. .स्वातंत्र्यपूर्व काळात कोकणात सरंजाम, राजाकडून मिळालेल्या इनाम जमिनी, सावकारी, खोती पद्धतीमुळे अनेक भागांत सावकारांचे राज्य होते. गोरगरीब बऱ्याचदा भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक असायचे. पुढे, ब्रिटिश काळात व स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जमिनीबाबतचे विविध कायदे आले. यात इनाम, सरंजाम जमिनी काढून घेण्याचा, कुळांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी देण्याच्या कायद्याचा समावेश आहे. यातही महाराष्ट्र शेतजमीन धारणेची कमाल मर्यादा ठरवणारा कायदा महत्त्वाचा मानला जातो..Banda Shaktipeeth Highway Protest : 'शक्तिपीठ महामार्गाच्या नावे विकास नव्हे, विनाश'; बांदावासीयांचे महामार्गाविरोधात सामूहिक गाऱ्हाणे, 214 एकर जमीन जाण्याची भीती.यात तेथील जलसंधारणाची साधने व इतर निकषांच्या आधारे कुटुंबाकडे कमाल किती जमीन असावी, हे ठरवले गेले. यानुसार कोकणात एका कुटुंबाला ५४ एकर शेतजमीन धारण करण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली. ‘कुटुंब’ या व्याख्येत जमीनधारक, त्याची पत्नी आणि अल्पवयीन मुले यांचा समावेश करण्यात आला. यापेक्षा अतिरिक्त ठरणारी जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी लावून काढून घेण्यात आली. या जमिनी पुढे भूमिहीन लोकांना वाटल्या गेल्या. या सगळ्या प्रक्रियेत कोकणातील जमीनदारी, सावकारी हळूहळू संपत गेली..आता मात्र शासनाने १३ जुलैला काढलेल्या महसूल व वनविभागाच्या परिपत्रकामुळे अतिरिक्त जमिनी नियमित करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या आदेशामुळे एखाद्या व्यक्तीकडे कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल, तर तिचा दंड भरून ती नियमित करता येणार आहे. याआधी त्या क्षेत्राबाबत कितीही वेळा नियमभंग झाला असला, तरी एकदाच शेवटच्या नियमभंगासाठी दंड आकारून अतिरिक्त क्षेत्र संबंधितांच्या नावे ‘वर्ग-१’चे म्हणून नोंदवले जाणार आहे..या आदेशाचा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार, हा प्रश्न असला, तरी कोकणात सुरू असलेल्या बेसुमार जमीन खरेदीला यातून बळ मिळण्याची जास्त शक्यता आहे. कोकणात विशेषतः सिंधुदुर्गात दिल्ली लॉबीकडून गावेच्या गावे खरेदी केली जात आहेत. काही वेळा बनावट शेतकरी दाखले देऊन ही खरेदी होत असल्याचा आरोपही झाला आहे. सासोलीसह जिल्ह्यातील कितीतरी गावांत ‘महसूल’कडून नियमभंग करून जमीन व्यवहार केले गेल्याचे आरोप आहेत. आता तर कमाल जमीन धारणा नियमात झालेल्या या नव्या सुधारणेमुळे या बेसुमार शेतजमीन खरेदीला मोठे बळ येणार आहे. यातून कोकणात नवे सावकार तयार होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Loan Waiver Scheme : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी' प्रक्रियेला वेग; तुमच्या खात्यात कधी जमा होणार पैसे? याद्या कधी प्रसिद्ध होणार?.काय झाला बदल? या नव्या आदेशानुसार कमाल जमीन मर्यादा कायद्यानुसार भूतकाळात कितीही वेळा नियमबाह्य हस्तांतरण झाले असले, तरी पूर्वीचे सर्व शर्तभंग माफ करून केवळ शेवटचा शर्तभंग विचारात घेतला जाईल. त्यानुसारच नियमितीकरणाची रक्कम आकारली जाईल. ३०-४० वर्षांपूर्वी झालेल्या जुन्या चुकांचा दंड सध्याच्या जमीनधारकाकडून वसूल केला जाणार नाही. हा अंतिम दंड भरून शर्तभंग नियमित केल्यावर, संबंधित धारकाला ती जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ मधून ‘भोगवटादार वर्ग-१’ (पूर्ण मालकी हक्क) मध्ये रूपांतरित करता येईल किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने विकता येईल..Almatti Dam Flood Management : आलमट्टी-हिप्परगीच्या व्यवस्थापनात मोठी निष्काळजी? कर्नाटकच्या मनमानीमुळे सांगली-कोल्हापूरवर पुन्हा महापुराची टांगती तलवार?.मूळ कमाल जमीन धारणा कायदा किंवा तत्सम निर्णयांना हरताळ फासणारा हा बदल आहे. अवैध मार्गाने पैसे कमवणाऱ्यांकडूनच सध्या बेसुमार जमिनी खरेदी केल्या जात आहेत. त्यांना या बदलामुळे खुली सूट मिळणार आहे. सिंधुदुर्गात सध्या अशा अतिरिक्त जमीन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. हा निर्णय ‘कसेल त्याची जमीन’ या संकल्पनेला छेद देणारा आहे. असे असले तरी राज्य सरकारने जरी अशा स्वरुपाचे परिपत्रक काढले असले, तरी मुंबई कमाल जमीन धारणा कायद्यातील तरतुदींमध्ये कोणतीही दुरुस्ती केलेली नाही. त्यामुळे कायद्याच्या कसोटीवर देखील हे शासकीय परिपत्रक टिकणार नाही; कारण हे परिपत्रक या कायद्यात केलेल्या तरतुदी व या कायद्याचे उद्दिष्ट यांच्या विरोधी आहे.-ॲड. संदीप निंबाळकर, कायदेविषयकतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.