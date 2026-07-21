कोकण

Konkan Farmland Purchase : कुटुंबाला 54 एकर जमिनीचा नियम बदलला? कोकणातील बेसुमार जमीन खरेदीला मिळणार कायदेशीर बळ; पुन्हा 'सावकारी' युग येणार?

Maharashtra's New Land Ceiling Circular Explained : महाराष्ट्र शासनाच्या नव्या परिपत्रकामुळे कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त शेतजमीन दंड भरून नियमित करण्याचा मार्ग खुला झाला असून, कोकणात मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी वाढण्याची आणि नव्या सावकारांची भीती व्यक्त होत आहे.
Maharashtra land ceiling circular for Konkan farmland

Maharashtra land ceiling circular for Konkan farmland

esakal

शिवप्रसाद देसाई
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सावंतवाडी : कोकणात भांडवलदारांकडून सुरू असलेल्या बेसुमार शेतजमीन खरेदीला आता शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे (परिपत्रक) खुली सूट मिळणार आहे. या नव्या आदेशानुसार कमाल जमीन खरेदी मर्यादेपेक्षा जास्त क्षेत्र दंड भरून नियमित करता येणार (Konkan agricultural land regularisation) आहे. त्यामुळे कोकणात नवे सावकार तयार होण्याची शक्यता आहे.

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