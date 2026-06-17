Sea Turtle Conservation : महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यांवर 1 लाखांहून अधिक कासवांचा जन्म; पहिल्यांदाच 'या' नव्या समुद्रकिनाऱ्यांवर आढळली घरटी, 54 हजार पिलांची समुद्राकडे वाटचाल

रत्नागिरी : वन विभागांतर्गत कांदळवन कक्ष, कांदळवन प्रतिष्ठान व स्थानिक कासव मित्र यांच्या संयुक्त सहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या ऑलिव्ह रिडले समुद्र कासव संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत २०२५-२६ हंगामात राज्यातील ५६ समुद्रकिनाऱ्यांवर १ हजार ७२४ कासवांच्या घरट्यांची नोंद (Ratnagiri sea turtle nesting season update) झाली. त्यातून १ लाख ८ हजार ५९६ कासवांच्या पिलांना यशस्वीरीत्या समुद्रात सोडण्यात आले. उबवणीचे प्रमाण ६१.२० टक्के नोंदविले गेले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक ९६४ घरट्यांमधील ५४ हजार २२७ पिलांना समुद्रात सोडण्यात आले..राज्यात महाराष्ट्राची किनारपट्टी ऑलिव रिडले समुद्र कासवांच्या प्रजननासाठी महत्त्वपूर्ण अधिवास असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ७३८ घरट्यांमधून ५३ हजार ३२५ पिले समुद्रात सोडण्यात आली असून, ६९.९५ टक्के उबवणीचे प्रमाण आहे. रायगड जिल्ह्यात २२ घरट्यांमधून १ हजार ०४४ पिलांना समुद्रात सोडण्यात आले..यंदा रायगड जिल्ह्यातील आरावी, रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेळणेश्वर, वरवडे, नेवरे, ढोकामळे, पूर्णगड, सालदुरे, पाणंदे आणि कचरे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दाभोळी आणि कोंडुरा या समुद्रकिनाऱ्यांवर प्रथमच कासवांचे घरटी नोंदविण्यात आली आहेत. ऑलिव्ह रिडले समुद्र कासव हे संरक्षित प्राणी असून सागरी परिसंस्थेच्या संतुलनात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. राज्यातील ऑलिव रिडले कासव संवर्धन कार्यक्रम हा स्थानिक लोकसहभागावर आधारित यशस्वी उपक्रम आहे. त्यासाठी किनारी भागातील कासव मित्र, ग्रामस्थ, मच्छीमार, स्वयंसेवी संस्था साह्य करीत आहेत..Konkan Tourism : आता अथांग समुद्रातून होणार थेट 'कोकण देवदर्शन', 20 ते 50 जणांची क्षमता असणाऱ्या स्पीड बोट्स धावणार; गणपतीपुळे, कुणकेश्वरचा समावेश.४८६ समुद्री कासवांना जीवदान२०१८ पासून मच्छीमारांसाठी नुकसानभरपाई योजना कांदळवन कक्षामार्फत सुरू केली आहे. त्यात मासेमारी करताना मच्छीमारांच्या जाळ्यात अडकलेल्या समुद्री कासव व इतर संरक्षित समुद्री प्राण्यांना जाळे कापून जीवनदान देण्यासाठी मच्छीमारांना नुकसानभरपाई दिली जाते. आतापर्यंत ४८६ समुद्री कासवांना वाचवण्यात यश आले आहे. त्यासाठी मच्छीमारांना ६१ लाख २१ हजार ८५० रुपये एवढी भरपाई देण्यात आली आहे..Pune-Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा उड्डाणपूल अखेर सुरू होणार; 'लोड टेस्टिंग'साठी 35 टनांच्या 12 गाड्या 24 तास केल्या उभ्या, प्रवाशांना दिलासा.जखमी कासवांसाठी ‘मरीन रिस्पॉडंट गट’समुद्री कासवे समुद्रकिनाऱ्यांवर जखमी अवस्थेत आढळतात. हे प्रमाण पावसाळ्यात अधिक असते. जिवंत कासव वाहून किनाऱ्यावर आल्यास त्याला त्वरित उपचार मिळण्याकरिता कांदळवन कक्षामार्फत ‘मरीन रिस्पॉडंट’ गटाची स्थापना केलेली आहे. त्यात वन विभागातील कर्मचारी, कांदळवन प्रतिष्ठानचे कर्मचारी, पशुवैद्यकीय अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य, महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.