कोकण

Sunil Tatkare Controversy : महायुतीत वादाची ठिणगी? दळवींच्या वक्तव्याशी शिवसेनेचा संबंध नाही, तटकरेंवरील टीकेनंतर एकनाथ शिंदेंनी दिली समज; उदय सामंत यांचं मोठं विधान

Uday Samant statement on Mahendra Dalvi : आमदार महेंद्र दळवी यांनी सुनील तटकरे यांच्यावर केलेल्या टीकेपासून शिवसेनेने अंतर ठेवले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी दळवींना समज दिल्याचे उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले असून महायुतीतील नेत्यांना संयमाचे आवाहन केले आहे.
Maharashtra Shiv Sena NCP political controversy

Maharashtra Shiv Sena NCP political controversy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

रत्नागिरी : प्रत्येकाला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. परंतु महायुतीमध्ये असताना एकमेकांवर टीका करताना भान राखले पाहिजे. त्यामुळे पक्ष प्रवेश सोहळ्यात आमदार महेंद्र दळवी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यावर केलेल्या टीकेबाबत उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यानुसार दळवी यांनी केलेल्या वक्तव्याशी शिवसेना पक्षाचा संबंध नाही, असे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट (Mahendra Dalvi Sunil Tatkare controversy) केले.

Loading content, please wait...
Sunil Tatkare
NCP
uday samant
Eknath Shinde
shivsena
Maharashtra political drama