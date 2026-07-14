Operation Tiger : महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप? उदय सामंतांच्या 'या' वक्तव्याने मविआची धाकधूक वाढली, अनेक बडे नेते थेट एकनाथ शिंदेंच्या संपर्कात!

रत्नागिरी : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षात होणारे प्रवेश ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. आमचे राजकीय ’ऑपरेशन टायगर’ अजिबात थांबणार नाही. अनेक माजी आमदार, खासदार आणि नगरसेवक सोबत येण्यास उत्सुक आहेतच; पण महाविकास आघाडीतील काही विद्यमान आमदारही सोबत येण्यास तयार (Eknath Shinde Shiv Sena joining news) आहेत. आगामी काळात राज्यात अजून अनेक मोठी ‘ऑपरेशन’ आणि ‘राजकीय भूकंप’ व्हायचे बाकी आहेत, असा दावा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी येथे केला. .उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीतील आंदोलनाला दिलेल्या पाठिंब्यावर आणि नागपुरात आयोजित रामरक्षा पठणावर बोलताना सामंत म्हणाले, की हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. तब्बल १६ व्या दिवशी पाठिंबा जाहीर करणाऱ्यांच्या तत्परतेची गती दिसते. राम मंदिर बांधू नये, असे न्यायालयात सांगणाऱ्या काँग्रेसच्या मांडीवर जे लोक जाऊन बसलेत त्यांनी आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवण्याची गरज नाही. ठाकरे गटाचे सगळेच निर्णय नेहमी उशिरा आणि संभ्रमात घेतलेले असतात..Ladki Bahin Yojana Installment Update : लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल 81 लाख महिलांना वगळले; मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती, 'ई-केवायसी'नंतर कारवाई.उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीतील आंदोलनाला दिलेल्या पाठिंब्यावर आणि नागपुरात आयोजित रामरक्षा पठणावर बोलताना सामंत म्हणाले, की हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. तब्बल १६ व्या दिवशी पाठिंबा जाहीर करणाऱ्यांच्या तत्परतेची गती दिसते. राम मंदिर बांधू नये, असे न्यायालयात सांगणाऱ्या काँग्रेसच्या मांडीवर जे लोक जाऊन बसलेत त्यांनी आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवण्याची गरज नाही. ठाकरे गटाचे सगळेच निर्णय नेहमी उशिरा आणि संभ्रमात घेतलेले असतात..'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण'बाबत विरोधक केवळ तांत्रिक कारणांमुळे बाजूला राहिलेल्या काही नावांची नकारात्मक चर्चा करीत आहेत. पण या योजनेतून किती कोटी भगिनींना थेट आर्थिक फायदा मिळतोय, हे सांगण्याचे धाडस त्यांच्यात नाही..Ishwarpur : शिंदे गटाच्या नेत्याची तक्रार अन् राष्ट्रवादीचे दोन मोहरे थेट बाद; जयंत पाटलांना बालेकिल्ल्यातच दुसरा धक्का, नगराध्यक्षांचे बंधू सुनील मलगुंडे हेही अपात्र!.वैयक्तिक वादाचे राजकीय भांडवल नाहीठाकरे गटाचे नेते विनायक राऊत यांच्या कौटुंबिक वादावर सामंत म्हणाले, तो राऊत यांच्या घरातील वैयक्तिक विषय न्यायालयात आहे. मी अशा कौटुंबिक विषयांचे राजकीय भांडवल करणार नाही. कुणाच्याही वैयक्तिक आयुष्यात डोकावण्याची आमची संस्कृती नाही. भाजप नेते नितेश राणे यांच्या अमीर खान संदर्भातील वक्तव्यावर, ते योग्य की अयोग्य हे भाजपचे नेते सांगू शकतील, असेही सामंत यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.