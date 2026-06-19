Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरेंना सर्वात मोठा धक्का? ठाकरे गटाचे 'एवढे' खासदार महायुतीमध्ये जाणार; उदय सामंतांच्या सूचक पोस्टने तर्कवितर्कांना उधाण

रत्नागिरी : राजकीय भूकंप आणि अनपेक्षित घडामोडींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठे वादळ येण्याचे संकेत मिळत आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आपल्या व्हॉट्सॲपवर ठेवलेल्या एका सूचक स्टेटसने सध्या (Uday Samant WhatsApp status political message) कोकणच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. ‘मोठे मोठे गार केले गंमतमध्ये...!’ अशा आशयाचे हे स्टेटस् व्हायरल झाले आहे. .या साध्या वाटणाऱ्या ओळींमागे एक राजकीय स्फोटक दडले असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या स्टेटसचा थेट संबंध उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) खासदारांशी जोडला जात आहे..राजकीय वर्तुळातील अत्यंत विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठाकरे गटाचे सहा खासदार लवकरच सत्ताधारी महायुतीमध्ये प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. हा मोठा गट फुटण्याच्या शक्यतेवरूनच मंत्री उदय सामंत यांनी हे अत्यंत सूचक आणि आक्रमक स्टेटस ठेवल्याचे बोलले जात आहे. ठाकरे गट उभारी घेत असतानाच, त्यांच्याच खासदारांमध्ये पडू पाहणारी ही संभाव्य फूट म्हणजे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अत्यंत मोठा धक्का मानला जात आहे..Dharashiv Politics : उद्धव ठाकरेंचा सर्वात विश्वासू खासदार देणार धक्का! ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर ठाकरे गट सोडणार? धाराशिवच्या राजकारणात मोठा भूकंप.राजकीय कलगीतुरा की....हा केवळ एक सोशल मीडिया वरील राजकीय कलगीतुरा आहे की आगामी काळात महाराष्ट्राच्या सत्तेचे समीकरण बदलणारा मोठा वास्तविक भूकंप, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत रत्नागिरीपासून मुंबईपर्यंत सर्वांच्या नजरा या ‘सहा खासदारांच्या’ पुढील भूमिकेकडे लागल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.