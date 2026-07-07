Konkan Pune Highway : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्राचा संपर्क तुटला! ताम्हिणी, भोर अन् आंबेनळी घाट बंद झाल्याने चाकरमान्यांवर मोठे संकट; शेकडो किलोमीटरचा मारावा लागणार वळसा!

खेड : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या प्रमुख घाटमार्गांची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. महाड-पुणे मार्गावरील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या ताम्हिणी घाटात रस्ता खचल्याची घटना घडली (Konkan Pune highway closure news) आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने ताम्हिणी घाटातील वाहतूक पूर्णपणे बंद केल्यामुळे कोकणातून पुण्याच्या दिशेने ये-जा करणाऱ्या वाहनधारकांचे मोठे हाल होत आहेत..सध्या कोकणातून घाटावर जाणाऱ्या बहुतांश प्रमुख मार्गांना पावसाचा मोठा तडाखा बसला असून, एकाच वेळी तीन महत्त्वाचे घाट बंद झाले आहेत. गेल्या जून महिन्यात भोर घाटात दरड कोसळल्याची दुर्घटना घडली होती. या घटनेला महिना उलटून गेल्यानंतरही घाटातील ढिगारा हटवणे आणि रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण झालेले नाही. परिणामी, भोर घाटातील वाहतूक अद्यापही पूर्णपणे बंदच आहे. पोलादपूरहून महाबळेश्वर-साताऱ्याकडे जाणारा आंबेनळी घाटही सध्या अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहे. सतत कोसळणारा पाऊस, दरड कोसळण्याची भीती आणि दाट धुक्यामुळे या घाटातील वाहतूकही प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव रोखून धरली आहे..Pune-Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील उडतरे उड्डाणपुलावरचा रस्ता गेला वाहून; कोट्यवधींच्या कामाची पावसाने केली पोलखोल, वाहनधारकांकडून तीव्र संताप.ताम्हिणी घाट, भोर घाट आणि आंबेनळी घाट हे तिन्ही मार्ग एकाच वेळी बंद झाल्यामुळे कोकणातून पुणे, सातारा आणि पिंपरी-चिंचवडच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. नोकरी, व्यवसाय, वैद्यकीय उपचार आणि शिक्षणासाठी नियमित प्रवास करणाऱ्या चाकरमान्यांना व नागरिकांना आता शेकडो किलोमीटरचा मोठा वळसा घालून प्रवास करावा लागत आहे. दरम्यान, खेड, दापोली, मंडणगड, पोलादपूर, माणगाव येथील लोकांना पुण्यात जाण्यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गाचा पर्याय उपलब्ध आहे..Koyna Dam Update : कोयना धरणात प्रतिसेकंद 93 हजार क्युसेकपेक्षा जास्त पाण्याची आवक, 8.3 TMC ने पाणीसाठा वाढला; महाबळेश्वरात सर्वाधिक 400 MM पाऊस, नवजामध्ये किती?.आंबेनळी घाट पाच दिवस पूर्णपणे बंदरायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंबेनळी घाट रस्त्याची दुरवस्था आणि खचलेले भाग पाहता सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि पोलिस प्रशासनाने युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम सुरू केले आहे. मात्र, पाऊस सतत सुरू असल्याने कामात अडथळे येत आहेत. घाटातील परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत आजपासून पुढील पाच दिवसांसाठी हा घाट मार्ग सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद ठेवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.