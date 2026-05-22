Maharashtra Nuclear Power Project : NTPC चा देवगडमध्ये सर्वात मोठा प्रोजेक्ट! तब्बल 1 लाख कोटींची गुंतवणूक; सिंधुदुर्ग ठरणार राज्याचं ऊर्जा केंद्र

सावंतवाडी : राज्य सरकारने मंगळवारी केलेल्या सामंजस्य करारांनुसार होऊ घातलेल्या एकूण चारपैकी तीन अणुऊर्जा प्रकल्प रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात साकारणार (Maharashtra nuclear power project 2026) आहेत. यात देवगडमध्ये एनटीपीसी लिमीटेड या कंपनीमार्फत तब्बल एक लाख कोटी गुंतवणुकीचा अणुऊर्जा प्रकल्प होणार असून यातून सात हजार २०० मेगावॉट ऊर्जानिर्मिती होईल. याबरोबरच रत्नागिरी जिल्ह्यातील पूर्णगड आणि बारसू येथेही मोठे ऊर्जा प्रकल्प होणार आहेत..देशात स्वच्छ ऊर्जाक्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्राने अवलंबले आहे. २०४७ पर्यंत १०० गिगावॉट इतके अणुऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट प्रामुख्याने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सार्वजनिक तसेच खासगी संस्थांच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचे धोरण आहे. ते कसे पूर्ण करावे, याबाबतचे नियमन केंद्राच्या अणुऊर्जा विभागाने तसेच ॲटोमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्डाने निश्चित केले आहे. अणुऊर्जेमुळे कमी कार्बन उत्सर्जन होईल, असे धोरण यात निश्चित झाले आहे..या सगळ्याचा भाग म्हणून राज्य सरकारने चार कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले. यातून एकूण ६.५ लाख कोटी गुंतवणूक होणार आहे. यातील तब्बल तीन मोठे प्रकल्प रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होऊ घातले आहेत. यातील चौथा प्रकल्प ललितपूर पॉवरतर्फे (बजाज ग्रुप) होत असून यातून ५००० मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे..देवगड अणुऊर्जा प्रकल्पएनटीपीसीएकूण सहा युनिटचार हजार मेगावॉट ते ७,२०० मेगावॉट इतकी ऊर्जा निर्मितीएक लाख कोटी गुंतवणुकपाच हजार जणांना रोजगारबारसू (ता. राजापूर) प्रकल्प.अदानी पॉवर लिमिटेडक्षमता ६,००० मेगावॉटतब्बल १.५ लाख कोटी गुंतवणूक४५०० तर अप्रत्यक्षरित्या ७५०० मिळून १२,००० जणांना रोजगारपूर्णगड (ता. रत्नागिरी) प्रकल्परिलायन्स इन्डस्ट्री७२०० मेगावॉटदोन लाख कोटी गुंतवणूकप्रत्यक्ष ३,००० तर अप्रत्यक्षरित्या तब्बल एक लाख जणांना रोजगार.किनारी भागात प्रकल्परत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात होणारे तिन्ही प्रकल्प समुद्रकिनारी भागात प्रस्तावित आहेत. यातील बारसू येथे याआधीच रिफायनरीसाठी हालचाली सुरू होत्या. जैतापूर येथे यापूर्वी अणुऊर्जा प्रकल्पासाठीचा करार झाला आहे. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर या प्रकल्पाला मोठा विरोध झाला होता.