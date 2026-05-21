Konkan Nuclear Project : कोकणात अदानी अन् रिलायन्सची एन्ट्री! लाखो कोटींची गुंतवणूक, 'या' तीन जागांवर साकारणार महाप्रकल्प; राज्य सरकारचा मोठा करार

रत्नागिरी : राज्य सरकारने नुकत्याच केलेल्या सामंजस्य करारानुसार होऊ घातलेल्या एकूण चारपैकी तीन अणुऊर्जा प्रकल्प रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात साकारणार आहेत. यात बारसू (ता. राजापूर) येथे दीड लाख कोटी गुंतवणूक असलेला ६ हजार मेगावॉटचा, तर पूर्णगड (ता. रत्नागिरी) येथे ७ हजार २०० मेगावॉटचा २ लाख कोटी गुंतवणूक असलेला प्रकल्प मंजूर (Ratnagiri Nuclear Project) झाला आहे. .यासाठी राज्य सरकारने अदानी पॉवर लिमिटेड आणि रिलायन्स इन्डस्ट्री या दोन कंपन्यांबरोबर करार झालेला आहे. देवगडमध्येही एनटीपीसी कंपनीमार्फत अणुऊर्जा प्रकल्प होणार आहे..देशात स्वच्छ ऊर्जाक्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्राने अवलंबले आहे. २०४७ पर्यंत १०० गिगावॉट इतके अणुऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट प्रामुख्याने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सार्वजनिक तसेच खासगी संस्थांच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचे धोरण आहे. ते कसे पूर्ण करावे, याबाबतचे नियमन केंद्राच्या अणुऊर्जा विभागाने तसेच ॲटोमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्डाने निश्चित केले आहे..अणुऊर्जेमुळे कमी कार्बन उत्सर्जन होईल, असे धोरण यात निश्चित झाले आहे. राज्य सरकारने काल (ता. १९) चार कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले. यातून एकूण ६.५ लाख कोटी गुंतवणूक होणार आहे. यातील २ मोठे प्रकल्प रत्नागिरी आणि १ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होणार आहेत..देवगडमधील अणुऊर्जा प्रकल्प एनटीपीसी ही कंपनी साकारणार आहेत. एकूण सहा युनिटचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पात ४,००० मेगावॉट ते ७,२०० मेगावॉट इतकी ऊर्जा निर्मिती होईल. १ लाख कोटी गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या ५ हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे. उर्वरित दोन प्रकल्प सिंधुदुर्गाच्या सागरी सीमेलगतच्या भागात होतील. दरम्यान, रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रकल्पांबाबत अद्यापही स्थानिक प्रशासनाकडून माहिती प्राप्त झालेली नाही..तरुणांना रोजगारबारसू (ता. राजापूर) येथील प्रकल्प अदानी पॉवर लिमिटेड कंपनी साकारणार आहे. याची क्षमता ६,००० मेगावॉट असून यात तब्बल १.५ लाख कोटी गुंतवणूक असणार आहे. या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष ४५०० तर अप्रत्यक्षरीत्या ७५०० मिळून १२,००० जणांना रोजगार अपेक्षित आहे. पूर्णगड (ता. रत्नागिरी) येथे रिलायन्स इंडस्ट्री साकारणार आहे. हाही ७२०० मेगावॉटचा प्रकल्प असून यात २ लाख कोटी गुंतवणूक असणार आहे. प्रत्यक्ष ३,००० तर अप्रत्यक्षरीत्या तब्बल १ लाख जणांना रोजगार मिळणार आहे. यातील चौथा प्रकल्प ललीतपूर पॉवरतर्फे (बजाज ग्रुप) होत असून यातून ५००० मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे.