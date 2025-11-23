Raigad News : मेंढपाळांचा वार्षिक स्थलांतर प्रवास सुरू; रायगडात कळपांची वर्दळ!

पाली : चारा पाण्यासाठी राज्यातील अनेक मेंढपाळ घाटमाथ्यावरील रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी दाखल होतात. नुकतीच दिवाळी गेली आणि परतीचा लांबलेला पाऊसही संपला असल्याने मेंढपाळ कुटुंबकबिल्यासह रायगड जिल्ह्यात दाखल होत आहेत. घोडे किंवा खच्चरावर आपला लवाजमा, राखणदार कुत्रा व मेंढ्या घेऊन कुटुंब कबिल्यासोबत शेकडो किलोमीटरची पायपीट करत ही मेंढपाळ रायगड जिल्ह्यात दाखल होतात. अक्षरशः हालअपेष्टा सहन करून थंडी वाऱ्यात व कडक उन्हात उघड्यावर संसार थाटततात. रायगड जिल्ह्यात पावसाळी भातशेती केली जाते. पावसाळ्यानंतर काही शेतकरी कडधान्य पिके घेतात. .त्यांनतर पावसाळ्यापर्यंत भात शेती पडीक असते. आणि अशा भात शेती व माळरानावर अनेक महिने राहून आपल्या मेंढ्यांना व स्वतःच्या पोटा-पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न हे मेंढपाळ करतात. शेतात किंवा माळरानावर कापडी तंबु टाकून तेथेच आपल्या कुटुंब कबिल्यासह मेंढपाळ राहतात. आजूबाजूला असलेली नदी, ओहळ, तलाव किंवा तलावातील पाणी वापरतात. थंडीत व उन्हात मेंढ्यांना शेतातील सुका चारा मिळतो. या मेंढ्या शेतात लेंड्या टाकतात. या लेंड्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपोआप लेंडी खत मिळते. त्यामुळेच अनेक शेतकरी मेंढपाळांना आपल्या शेतामध्ये राहण्यासाठी परवानगी देतात. असे कोंडगाव येथील शेतकरी राम तुपे यांनी सांगितले..बाळ रडतंय का ?.एका शेतातील मुक्काम संपल्यावर दुसऱ्या शेतावर मुक्काम करत हे मेंढपाळ फिरत असतात. आणि पावसाळा सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी येथील मुक्काम हालवून आपल्या मूळ गावी परततात. त्यांना शेळ्यांपासून मांस, दुध, कातडी, लेंडीखत आणि याबरोबरच मेंढयापासून लोकर उत्पादन मिळते. हा व्यवसाय अत्यंत कष्टमय असुन मेंढपाळ ऊन, वारा, पाऊस यांचा विचार न करता आणि सर्व सुखसोयी न उपभोगता दिवस रात्र मेंढयांच्या कळपात राहून हा व्यवसाय मेंढपाळ करतात. अतिथंडी, अतिउष्मा, रोगराई यामुळे अनेक मेंढ्या मृत्युमुखी सुद्धा पडतात. हा व्यवसाय परंपरागत पध्दतीने केला जात असल्यामुळे मेंढपाळ विमा वैगेरे उतरवित नाहीत. त्यामुळे मेंढी दगावल्यास किंवा हे हिंस्त्र प्राण्यांनी खाल्ल्यास मेंढपाळांचे मोठे नुकसान होते..शिक्षणापासून वंचितसततची भटकंती असल्यामुळे मेंढपाळांच्या मुलांना शिक्षणापासुन वंचित रहावे लागते. मेंढपाळांना आपले मूळ गाव सोडून अनेक महिने मुलाबाळांना घेऊन शेकडो किलोमीटर इतरत्र भटकंती करत राहावे लागत असते. मग अशा परिस्थितीत त्यांच्या मुलांना शिक्षण तरी कुठून मिळणार ? कोणत्या शाळेत ते दाखल होणार? परिणामी या लेकरांना ज्ञानकण गिरवता येत नाही..सकाळ विशेष ः माणूस-वाघ सहजीवनाचे प्रतिक वाघबारस.वाढते उद्योगीकरण व शहरीकरण मुळावरजिल्ह्यातील वाढते शहरीकरण व औद्योगिकीकरण यामुळे दिवसेंदिवस कृषी व गायरान क्षेत्रे दिवसेंदिवस कमी होत जात आहेत. परिणामी मेंढपाळांना मेंढा चरण्यासाठी पुरेशी जागा, चारा व पाणी मिळत नाही. त्यामुळे स्थलांतरित होऊन इतके लांब आल्यावर येथे हा व्यवसाय पुढे टिकून ठेवणे कठीण झाले आहे.आरोग्यावर परिणामथंडी तसेच वाढत्या उष्णतेचा परिणाम मेंढ्यांसह मेंढपाळांवर देखील होताना दिसतो. भटकंतीचे जीवन असल्यामुळे त्यांना शुद्ध पाणी व उत्तम दर्जाचे अन्न मिळत नाही. परिणामी त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम घडतो. अशावेळी चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सुविधा त्यांना मिळत नाही. जवळच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेवरच अवलंबून राहावे लागते. तसेच शेकडो किमी दूर आल्यामुळे जवळचे नातेवाईक देखील सोबत नसतात त्यामुळे मदतीसाठी देखील लवकर कोणी येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.