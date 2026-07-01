Raigad Rain Alert: रायगडमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा; अलिबागसह सात तालुक्यांतील शाळा व अंगणवाड्यांना सुट्टी

पाली : भारतीय हवामान विभागाने रायगड जिल्ह्यात मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी जिल्ह्यातील ठराविक तालुक्यांमध्ये गुरुवारी (ता. 2) सर्व शाळा आणि अंगणवाड्यांना अधिकृत सुट्टी जाहीर केली आहे..जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, अलिबाग, पनवेल, उरण, श्रीवर्धन, म्हसळा, तळा आणि पोलादपूर या तालुक्यांमधील सर्व माध्यमांच्या अंगणवाड्या, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना सुट्टी लागू असेल..हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार, जिल्ह्यात ठिकठिकाणी मुसळधार तर काही ठिकाणी अत्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तसेच स्थानिक तहसीलदारांनी दिलेल्या अहवालानुसार या भागात सतत धार पाऊस सुरू आहे. जरी विद्यार्थ्यांना सुट्टी असली, तरी संबंधित शाळांचे सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी कार्यालयीन वेळेत शाळेत उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे..स्थानिक प्रशासनाच्या आदेशानुसार आपत्ती व्यवस्थापनाचे कामकाज करणे त्यांना आवश्यक राहील. पावसाचा जोर पाहता नागरिकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी आवश्यकतेशिवाय बाहेर पडू नये आणि स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. असे देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.