कोकण

Konkan: महसूल अधिकाऱ्याला लाच घेताना अटक, कार्यालयातील शिपायावरही कारवाई

Bribe Demand for Mutation Approval: श्रीवर्धनमध्ये फेरफार नोंद मंजुरीसाठी लाच मागणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्याला आणि शिपायाला ACB ने रंगेहाथ अटक केली.
Konkan

Konkan

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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श्रीवर्धन: जमीन मिळकतीचा फेरफार नोंद मंजुरी आदेश करून देण्यासाठी ३० हजार रुपयांची लाच घेताना श्रीवर्धन येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील सहाय्यक महसूल अधिकारी आणि शिपायाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ ताब्यात घेतले आहे.

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