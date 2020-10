नगराध्यक्षांनी सभा संपवल्यामुळे महाविकास आघाडी आक्रमक

चिपळूण - शहरात शौचालय बांधण्यासाठी नगराध्यक्षांनी 58/2 कलमाचा वापर केला होता. त्याविरोधात महाविकास आघाडीचे नगरसेवक सभागृहात ठराव मांडत असताना नगराध्यक्षांनी सभा संपल्याचे जाहीर केल्यामुळे महाविकास आघाडीचे नगरसेवक आक्रमक झाले. त्यांनी मुख्याधिकार्‍यांना धारेवर धरत नगराध्यक्ष मनमानी करत असल्याचा आरोप केला. 58/2 चा वापर झालेल्या कामांचे बील देवू नका असे लेखी निवेदन मुख्याधिकार्‍यांना महाविकास आघाडीकडून देण्यात आले. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आज पालिकेची ऑनलाईन सभा घेण्यात आली. कोरोनाची साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून शहरामधील नागरिकांसाठी जनजागृती करणे, स्वच्छतेचे साहित्य खरेदी करणे व नगरसेवकांच्या मागणीप्रमाणे शहरामध्ये विविध ठिकाणी सार्वजनिक शौचालय बांधण्याचा विषय सभागृहात ठेवण्यात आला. नगराध्यक्षांनी 58/2 कलमाचा वापर करून ही सर्व कामे तातडीने केली होती. प्रशासकीय अधिकारी अनंत मोरे यांनी हा विषय मांडल्यानंतर नगरसेवक अविनाश केळस्कर यांनी या विषयावर चर्चा करायला सुरवात केली. त्यावर मुख्याधिकारी म्हणाले, 58/2 कलमचा वापर करून केलेल्या कामांवर चर्चा करता येत नाही किंवा ठरावही करता येत नाही. ही कामे सभागृहाला अवगत व्हावी यासाठी हा विषय मांडणण्यात आला आहे. तरीही महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी चचेर्र्चा हट्ट धरला. विषय पत्रिकेवर असलेल्या चार विषयांचे प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी वाचन केल्यानंतर नगराध्यक्षांनी या विषयांना सर्वानुमते मंजुरी असल्याचे सांगत सभा संपल्याचे जाहिर केले. राष्ट्रगीत संपल्यानंतर शिवसेनेचे सर्वच नगरसेवक मुख्याधिकारी यांच्या दालनात आले. त्यांनी नगराध्यक्षांच्या या कृतीवर नाराजी व्यक्त करत 58/2 कलमाचा वापर करून झालेल्या कामांचे बील देवू नका. त्यावर आमचा आक्षेप असल्याचे सांगितले. सभा सुरू असताना मुख्याधिकार्‍यांनी मार्गदर्शन करायला हवे होते. अशी अपेक्षा काहींनी व्यक्त केली. 58/2 च्या विषयावर सभागृहात ठराव मांडता येत नाही. असे मी बोलतोय तरी तुम्ही समजून घेत नाही मी काय करू असे मुख्याधिकारी यांनी स्पष्ट केले. महाविकास आघाडीतर्फे मुख्याधिकारी यांना निवेदन देताना सर्वच नगरसेवक आक्रमक असल्याचे दिसून आले. हे पण वाचा - परतीच्या पावसाने भातशेती पाण्यात ; आणखी चार दिवस मुसळधार आम्ही ठराव मांडत असताना नगराध्यक्षांनी सभा संपवली. नगराध्यक्षा मनमानी करत आम्हाला बोलण्याची संधी देत नाहीत. आमची मुस्कटदाबी करत आहेत. ही त्यांची दादागिरीच आहे. -सफा गोटे, नगरसेविका महाविकास आघाडी जिल्हाधिकारी यांनी पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे पूर्ननियोजन करा अशी सूचना केल्यानंतर मी आज सभागृहात प्रत्येकाला पाच मिनिटे बोलण्याची संधी दिली होती. तेव्हा कोणीच काही बोलले नाही. 58/2 च्या विषयावर ठराव मांडता येत नाही असे असताना चुकीच्या पद्धतीने महाविकास आघाडीचे नगरसेवक चर्चेची मागणी करत होते. त्यामुळे पुढील विषयांचे वाचन करून त्यांची मंजूरी घेत सभा संपवली. -सुरेखा खेराडे, नगराध्यक्षा चिपळूण संपादन - धनाजी सुर्वे



