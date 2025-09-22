'ज्या महिलांनी आम्हाला निवडून दिलं, त्या लाडक्या बहिणींना आम्ही विसरणार नाही'; योजनेबाबत गोगावलेंनी कोणती दिली ग्वाही?

चिपळूण : लोकसभा, विधानसभा आम्ही महायुती म्हणून लढलो. आगामी निवडणुका देखील नेत्यांमध्ये समन्वय राखून महायुतीनेच लढल्या जातील. मात्र, कोठे अडचण असेल अशा अपवादात्मक ठिकाणी निर्णय होईल. यासाठी आमचीही तयारी आहे, असे फलोत्पादन व रोजगार हमी खारभूमी मंत्री भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांनी सांगितले. .मंत्री गोगावले शनिवारी चिपळूण येथे खासगी दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी पिंपळी येथील वाशिष्ठी मिल्क प्रोजेक्टला दुपारी भेट दिली. यावेळी भाजप नेते प्रशांत यादव यांनी मंत्री गोगावले यांचे स्वागत केले..यावेळी ते म्हणाले, माझ्यासाठी पालकमंत्रीपद महत्त्वाचे नाही. पालकमंत्री असले काय नसले काय मी काम करणारा कार्यकर्ता आहोत. काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला पदाची गरज नसते. परंतु, पालकमंत्रीपद आमचे हक्काचे आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगडमध्ये शिंदे शिवसेनेचे आठ आमदार आहेत तर राष्ट्रवादीचे दोन आमदार आहेत. हे गणित लक्षात घेता पालकमंत्री मिळणे हा आमचा हक्क आहे. मंत्रीपद दिले आहे..मोठी बातमी! 'राष्ट्रवादी'कडून विधानसभा लढवलेल्या माजी ZP सदस्याच्या बॅगेत आढळले रिव्हॉल्वर, पाच काडतुसे; पुणे विमानतळावर खळबळ.बघू आता नेते प्रयत्न करत आहेत. ज्या महिलांनी आम्हाला निवडून दिले त्या लाडक्या बहिणींना (Ladki Bahin Yojana) आम्ही विसरणार नाही. त्यामुळे ही योजना बंद पडणार नाही, निधी वाटपावरून महायुतीमध्ये कोणताच वाद नाही. आता नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांना पहिल्या टप्प्यात जास्तीत जास्त निधी देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले..पन्नास हजार लिटर दुधावर प्रक्रियाकोकणात वाशिष्ठी दूध हा प्रकल्प यशस्वी होत आहे. पन्नास हजार लिटर दुधावर प्रक्रिया या प्रकल्पातून करण्यात येत आहे. त्यामुळे उद्योजक प्रशांत यादव यांनी कोकण विकासाचे घेतलेले काम कौतुकास्पद आहे. त्यांना आपण सहकार्य करू हा प्रकल्प पाहण्यासाठी आपण आलो आहोत आणि हे सर्व पाहिल्यावर खूप आनंद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.