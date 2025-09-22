कोकण

'ज्या महिलांनी आम्हाला निवडून दिलं, त्या लाडक्या बहिणींना आम्ही विसरणार नाही'; योजनेबाबत गोगावलेंनी कोणती दिली ग्वाही?

Minister Bharat Gogawale’s big statement on Ladki Bahin Yojana : 'माझ्यासाठी पालकमंत्रीपद महत्त्वाचे नाही. पालकमंत्री असले काय नसले काय मी काम करणारा कार्यकर्ता आहोत. काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला पदाची गरज नसते.'
Minister Bharat Gogawale

Minister Bharat Gogawale

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

चिपळूण : लोकसभा, विधानसभा आम्ही महायुती म्हणून लढलो. आगामी निवडणुका देखील नेत्यांमध्ये समन्वय राखून महायुतीनेच लढल्या जातील. मात्र, कोठे अडचण असेल अशा अपवादात्मक ठिकाणी निर्णय होईल. यासाठी आमचीही तयारी आहे, असे फलोत्पादन व रोजगार हमी खारभूमी मंत्री भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
chiplun
Maharashtra Government
Maharashtra Politics
Government schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com