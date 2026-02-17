कोकण

Chiplun PS : राष्ट्रवादीसाठी महायुतीचे दरवाजे खुले; सत्तेसाठी ‘यू-टर्न’, पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या वक्तव्याने रंगली चर्चा

Mahayuti–NCP Politics : चिपळूण पंचायत समितीच्या सत्तास्थापनेभोवती राजकीय नाट्य रंगले आहे. नगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्यासाठी दरवाजे बंद केल्यानंतर आता त्याच पक्षासोबत जाण्याचे संकेत देत महायुतीने ‘यू-टर्न’ घेतल्याची चर्चा सुरू आहे.
Political leaders

Political leaders

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चिपळूण : राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी (अजित पवार गट) महायुतीचे दरवाजे कायमचे बंद असल्याची घोषणा नगरपालिका निवडणुकीवेळी करणाऱ्या भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युतीवर आता पुन्हा त्याच राष्ट्रवादीचा हात धरण्याची वेळ आली आहे.

