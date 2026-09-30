Malvan Accident : दुचाकीच्या धडकेत भाजप नगरसेविकेसह चौघे जखमी, सरकारी दवाखान्यात एक्स रे मशीन बंद असल्याने संताप

मालवण, : शहरात दोन दुचाकींमध्ये झालेल्या अपघातात भाजपच्या नगरसेविका महानंदा खानोलकर गंभीर जखमी झाल्या. तर दोन युवतींसह अन्य एक युवकही जखमी झाला आहे. हा अपघात आज दुपारी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास अंजली लॉज समोरील रस्त्यावर घडला. आमदार नीलेश राणे यांच्या हस्ते चिवला बीच येथे आयोजित विकासकामांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमासाठी नगरसेविका खानोलकर जात होत्या. त्याचवेळी रॉक गार्डनकडून शहराच्या दिशेने येणाऱ्या एका दुचाकीने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. .यात खानोलकर यांच्यासह दुचाकीवरील दोन्ही युवती रस्त्यावर फेकल्या गेल्या. याच दरम्यान समोरचा अपघात टाळण्यासाठी आणि गाडीवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करताना पाठीमागून येणारा एक युवकही दुचाकीवरून पडून जखमी झाला. अपघातानंतर अंजली लॉजचे मालक मयेकर यांनी स्थानिकांच्या मदतीने सर्व जखमींना तत्काळ मालवण ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. खानोलकर यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर तातडीने उपचार सुरू करण्यात आले आहेत.. तसेच उर्वरित तिन्ही जखमींवरही रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, नगराध्यक्ष ममता वराडकर, उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर, नगरसेवक ललित चव्हाण, नीना मुंबरकर, नगरसेविका दर्शना कासवकर, शिवसेना तालुकाप्रमुख मंदार लुडबे, महिमा मयेकर, भाई कासवकर यांच्यासह अनेक राजकीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयात धाव घेऊन खानोलकर यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली..मालवण : येथील दुर्घटनेमधीव अपघातग्रस्त दुचाकी.ग्रामीण रुग्णालयातील बंद एक्स-रे सुविधेमुळे संताप या अपघाताच्या प्रसंगाने मालवण ग्रामीण रुग्णालयातील अनागोंदी कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. अपघातातील जखमींवर उपचारासाठी रुग्णालयात आणले असता, तेथील एक्स-रे मशीन १५ दिवसांपासून बंद असल्याचे उघडकीस आले. अत्यावश्यक सेवेतील रुग्णांच्या दुखापतीचे गांभीर्य तपासण्यासाठी एक्स-रे आवश्यक असतानाही सुविधा उपलब्ध नसल्याने उपस्थित नागरिक, राजकीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.