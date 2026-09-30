कोकण

Malvan Accident : दुचाकीच्या धडकेत भाजप नगरसेविकेसह चौघे जखमी, सरकारी दवाखान्यात एक्स रे मशीन बंद असल्याने संताप

Malvan Bike Accident, Mahananda Khanolkar, BJP Corporator. मालवण शहरात दोन दुचाकींच्या अपघातात भाजपच्या नगरसेविका महानंदा खानोलकर गंभीर जखमी झाल्या
Road Accident

Road Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालवण, : शहरात दोन दुचाकींमध्ये झालेल्या अपघातात भाजपच्या नगरसेविका महानंदा खानोलकर गंभीर जखमी झाल्या. तर दोन युवतींसह अन्य एक युवकही जखमी झाला आहे. हा अपघात आज दुपारी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास अंजली लॉज समोरील रस्त्यावर घडला. आमदार नीलेश राणे यांच्या हस्ते चिवला बीच येथे आयोजित विकासकामांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमासाठी नगरसेविका खानोलकर जात होत्या. त्याचवेळी रॉक गार्डनकडून शहराच्या दिशेने येणाऱ्या एका दुचाकीने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली.

Loading content, please wait...
accident
Bike
Accident company
Malvan
accident case
bike accident news Maharashtra
bike accident news
Marathi News Esakal
www.esakal.com