'मालवणवासीयांनो, चुकीच्या विचारधारेकडे सत्ता देऊ नका, नगरपालिकेवर शतप्रतिशत भाजपची सत्ता आणा'; रवींद्र चव्हाण यांचे आवाहन

मालवण : मालवणवासीयांनी चुकीच्या व्यक्ती व चुकीच्या विचारधारांच्या हाती सत्ता देऊ नये. नगरपालिकेवर शतप्रतिशत भाजपची सत्ता आणावी, असे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांनी येथे आयोजित प्रचार सभेत केले. .येथील पालिका निवडणुकीनिमित्त (Malvan Municipal Election) येथील टोपीवाला हायस्कूलच्या पटांगणावर मंगळवारी (ता. २५) रात्री उशिरा श्री. चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भाजपची प्रचार सभा झाली..पालकमंत्री नीतेश राणे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, माजी आमदार अजित गोगटे, जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत, संध्या तेरसे, सौ. कोरगावकर, तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर, शहराध्यक्ष बाबा मोंडकर, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार शिल्पा खोत, नगरसेवकपदाचे उमेदवार मंदार केणी, दर्शना कासवकर, ललित चव्हाण, अमृता फाटक, पंकज सादये, सुवर्णा वालावलकर, रोहन पेंडुरकर, संतोषी कांदळकर, यतीन खोत, महानंदा खानोलकर, चंद्रशेखर कुशे, महिमा मयेकर, सौरभ ताम्हणकर, दीपाली वायंगणकर, संतोष शिरगावकर, मरिना फर्नांडीस, संमेश परब, अन्वेषा आचरेकर, रमेश हडकर, सेजल परब उपस्थित होते..Malvan Sting Operation : नीलेश राणेंची थेट धडक! भाजप नेत्याच्या घरात सापडली पैशांची बॅग, कुठून आले इतके पैसे? मतदारांना देण्यासाठी तर...?.चव्हाण म्हणाले, 'जिल्ह्याचा पालकमंत्री होऊन काम करण्याची संधी मिळाली. विकासाच्या दृष्टीने विविध संकल्पना राबविल्या. मालवण शहरातील सिंधुदुर्ग किल्ला, राजकोट किल्ला, मोरयाचा धोंडा यांचा इतिहास पुढच्या पिढीपर्यंत न्यायचा आहे. येथील तरुणांचे स्थलांतर थांबले पाहिजे, त्यासाठी काय करायचे, याचा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तयार आहे. २ तारखेला होणारे मतदान हे पुढील पिढीचे भविष्य ठरविणारे असेल.'.पालकमंत्री म्हणाले, 'मालवणचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करायचा आहे. पर्यटनातून येथील जनतेचे दरडोई उत्पन्न वाढेल याचे नियोजन गरजेचे आहे. देशात आणि महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आहे, त्यामुळे मालवणचा विकास साधण्याची चांगली पारिस्थिती निर्माण झाली आहे. विकास हाच भाजपचा अजेंडा आहे. निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या इकडच्या तिकडच्या गोष्टींकडे उमेदवारांनी लक्ष देऊ नये. '