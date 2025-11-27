कोकण

'मालवणवासीयांनो, चुकीच्या विचारधारेकडे सत्ता देऊ नका, नगरपालिकेवर शतप्रतिशत भाजपची सत्ता आणा'; रवींद्र चव्हाण यांचे आवाहन

Malvan Municipal Election : मालवण पालिका निवडणुकीत भाजपची सत्ता आणण्याचे आवाहन रवींद्र चव्हाण यांनी प्रचार सभेत केले. चुकीच्या लोकांच्या हाती सत्ता देऊ नका, असा इशाराही त्यांनी जनतेला दिला.
Ravindra Chavan

Ravindra Chavan

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मालवण : मालवणवासीयांनी चुकीच्या व्यक्ती व चुकीच्या विचारधारांच्या हाती सत्ता देऊ नये. नगरपालिकेवर शतप्रतिशत भाजपची सत्ता आणावी, असे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांनी येथे आयोजित प्रचार सभेत केले.

Loading content, please wait...
Bjp
Sindhudurg
Malvan
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com