कोकण

Malvan Politics : अपमानाचा बदला निकालातून! नीलेश राणेंच्या नेतृत्वाखाली शिंदे शिवसेनेचे मालवणवर निर्विवाद वर्चस्व

New Political Chapter in Malvan : पालिकेच्या निकालातून नीलेश राणेंच्या नेतृत्वाखाली शिंदे शिवसेनेने मालवणवर आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले.भाजपने स्वबळावर लढण्याचा घेतलेला निर्णय आणि केलेली टीका निकालात महागात पडल्याचे स्पष्ट झाले.
New Political Chapter in Malvan

New Political Chapter in Malvan

sakal

प्रशांत हिंदळेकर : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालवण : येथील पालिकेच्या अत्यंत चुरशीच्या ठरलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल रविवारी (ता. २१) जाहीर झाला. यात आमदार नीलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे शिवसेनेने १० जागांसह नगराध्यक्ष पदावर कब्जा मिळवत निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले.

Loading content, please wait...
political
election
update
Nilesh rane
Eknath Shinde
Muncipal corporation
Result
victory
Malvan
Political Controversy
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com