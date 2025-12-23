Malvan Politics : अपमानाचा बदला निकालातून! नीलेश राणेंच्या नेतृत्वाखाली शिंदे शिवसेनेचे मालवणवर निर्विवाद वर्चस्व

मालवण : येथील पालिकेच्या अत्यंत चुरशीच्या ठरलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल रविवारी (ता. २१) जाहीर झाला. यात आमदार नीलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे शिवसेनेने १० जागांसह नगराध्यक्ष पदावर कब्जा मिळवत निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले. .या निकालाने मालवणच्या राजकारणात नीलेश राणे यांच्या एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली असून, ‘महायुती’ डावलून स्वबळावर लढणाऱ्या भाजपला मात्र मोठा धक्का बसला आहे. निवडणुकीपूर्वी भाजपने पत्रकार परिषद घेऊन शिंदे शिवसेनेला केवळ चार जागांची ऑफर दिली होती. .Malvan मध्ये महायुतीत राडा, भाजप नेत्याच्या गाडीत आढळली रोख, Nilesh Rane नी पोलिसांनी धारेवल धरलं | Sakal News.‘शिंदे शिवसेना मालवणात शून्य आहे,’ असे वक्तव्य करत भाजपने त्यांना डिवचले होते. हा अपमान जिव्हारी लागलेल्या आमदार नीलेश राणे यांनी सर्व २० जागांवर वर्चस्व मिळविण्याचा निर्धार केला. आजच्या निकालाने राणे यांनी भाजपच्या टीकेला चोख प्रत्युत्तर दिल्याचे दिसून आले..नगराध्यक्ष पदासाठी झालेल्या तिरंगी लढतीत शिंदे शिवसेनेच्या ममता वराडकर यांनी बाजी मारली. त्या मालवणच्या १६ व्या नगराध्यक्ष बनल्या आहेत. ठाकरे शिवसेनेच्या पूजा करलकर दुसऱ्या स्थानी, तर भाजपच्या शिल्पा खोत तिसऱ्या स्थानी राहिल्याचे दिसून आले. .Municipal Council Election: गड राखला; पण नगराध्यक्ष गमावला! भाजपला उरण नगर परिषदेतील सत्ता राखण्यात यश.भाजपला रामराम करत शिंदे शिवसेनेत गेलेल्या ममता वराडकर यांना मतदारांनी कौल दिला, तर भाजपच्या उमेदवार शिल्पा खोत थेट तिसऱ्या क्रमांकावर गेल्या. खोत यांच्या जात प्रमाणपत्राचा वाद आणि त्यावरून आमदार राणे यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका भाजपसाठी महागात पडल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले. .या निवडणुकीत प्रचारापेक्षा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी अधिक झडल्या. यात शिल्पा खोत यांच्या कुणबी प्रमाणपत्रावर आमदार राणे यांनी घेतलेला आक्षेप, स्टिंग ऑपरेशनसह पैसे वाटपाचा केलेला आरोप, त्यानंतर नाकाबंदीत देवगडच्या पदाधिकाऱ्यांच्या गाडीत रोकड सापडल्यानंतर आमदार राणे यांनी पहाटे पाचपर्यंत पोलिस ठाण्यात ठिय्या मांडून केलेली कारवाई, हे विषय चांगलेच गाजले..या निवडणुकीत भाजपच्या दिग्गज उमेदवारांना पराभवाचा धक्का बसला आहे. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री आशिष शेलार आणि पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी सभा गाजवल्या, तरीही मतदारांनी शिंदे शिवसेनेला पसंती दिली..दुसरीकडे, ठाकरे शिवसेनेने कोणताही गाजावाजा किंवा आरोप न करता प्रभावी प्रचार केला. माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या नियोजनामुळे ठाकरे शिवसेनेचे ४ नगरसेवक निवडून आले आहेत. नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीतही दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवून त्यांनी शहरात आपले अस्तित्व अद्यापही अबाधित असल्याचे दाखवून दिले आहे..मतदारांची ‘चॉईस’\r\n\rनिवडणूक काळात मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना पैशांचे वाटप झाले असले तरी कोणाला मतदान करायचे, याची ‘चॉईस’ मतदारांनी आपल्याकडे ठेवत त्यानुसारच उमेदवारांना निवडून दिल्याचेही निवडणूक निकालानंतर दिसून आले.\r\n\r.नव्या चेहऱ्यांना संधी शहरातील काही प्रभागांतील निकाल हे धक्कादायक लागल्याचे दिसून आले. ज्या प्रभागात भाजप एक, तर दुसरा ठाकरे शिवसेना किंवा शिंदे शिवसेनेचा उमेदवार विजयी झाल्याचे दिसून आले. .यावरून त्या-त्या उमेदवाराचे स्थानिक पातळीवरील काम त्यांच्यासाठी फलदायी राहिल्याचे दिसून आले. यावेळच्या निवडणुकीचा निकाल पाहिल्यानंतर काही दिग्गज उमेदवारांना मतदारांनी नाकारले तर नव्या तरुण चेहऱ्यांना संधी दिल्याचे दिसून आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.