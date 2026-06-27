कोकण

Malvan Swimming Pool VIDEO : काळजाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ! स्विमिंग पूलमध्ये उंचावरून मारली उडी, डोकं तळाशी जोरात आपटलं, 25 वर्षीय युवकाचा दुर्दैवी अंत

How the Malvan Resort Swimming Pool Accident Happened : मालवणच्या वायरी येथील रिसॉर्टमध्ये जलतरण तलावात उंचावरून उडी मारताना सांगलीच्या श्रेणिक टाकळे या युवकाचा डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन मृत्यू झाला. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Malvan resort swimming pool accident video viral

Malvan resort swimming pool accident video viral

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मालवण : वायरी (ता. मालवण) येथील एका रिसॉर्टमधील जलतरण तलावात उंचावरून उडी मारताना सांगली जिल्ह्यातील एका २५ वर्षीय युवकाचा दुर्दैवी मृत्यू (Malvan resort swimming pool accident) झाला. जलतरण तलावाच्या कमी खोलीच्या भागात उडी घेतल्याने त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

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