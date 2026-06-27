Malvan Swimming Pool VIDEO : काळजाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ! स्विमिंग पूलमध्ये उंचावरून मारली उडी, डोकं तळाशी जोरात आपटलं, 25 वर्षीय युवकाचा दुर्दैवी अंत

मालवण : वायरी (ता. मालवण) येथील एका रिसॉर्टमधील जलतरण तलावात उंचावरून उडी मारताना सांगली जिल्ह्यातील एका २५ वर्षीय युवकाचा दुर्दैवी मृत्यू (Malvan resort swimming pool accident) झाला. जलतरण तलावाच्या कमी खोलीच्या भागात उडी घेतल्याने त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..मृत युवकाचे नाव श्रेणिक मिलिंद टाकळे (वय २५, रा. ईश्वरपूर, ता. वाळवा, जि. सांगली; मूळ रा. कसबा सांगाव, ता. कागल, जि. कोल्हापूर) असे आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सांगली जिल्ह्यातील १० मित्रांचा गट शनिवारी पर्यटनासाठी मालवण येथे आला होता. हे सर्वजण वायरी येथील एका रिसॉर्टमध्ये वास्तव्यास होते. दुपारच्या सुमारास काही मित्र जलतरण तलावात पोहत होते, तर काही जण तलावाच्या परिसरात होते..Army Jawan Success : जिद्द असावी तर अशी! निवृत्तीनंतर साताऱ्याच्या माजी सैनिकानं एकाच वर्षात 'क्रॅक' केल्या तब्बल 12 सरकारी परीक्षा; एकामागून एक कशा दिल्या Exam?.यावेळी जलतरण तलावात 'जिंदगी जिंदगी दोस्तों की दुनियादारी' या मराठी गाण्यावर डान्स करत मित्रांचा एन्जाॅय सुरू असतानाच श्रेणिकनेही डान्स करतच उंचावरून तलावात उडी मारली. मात्र, ही उडी थेट तलावाच्या कमी खोलीच्या भागात गेल्याने त्याचे डोके तळाशी जोरात आपटले. या धडकेत त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली..घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या मित्रांनी तातडीने श्रेणिकला मालवण ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले..प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित जलतरण तलावातील सुमारे चार फूट खोलीच्या भागात लहान मुलांसाठी व्यवस्था करण्यात आली होती. श्रेणिकने अंदाजे आठ ते दहा फूट उंचीवरून उडी घेतल्याने त्याचे डोके थेट तलावाच्या तळाशी आदळल्याचे सांगितले जात आहे..घटनेची माहिती मिळताच श्रेणिकचे वडील व अन्य नातेवाईक रात्री मालवण येथे दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून, पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान, या दुर्घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, जलतरण तलावात उडी मारताना योग्य सुरक्षिततेचे नियम पाळण्याची गरज या घटनेमुळे पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. घरात त्याचा विवाह करण्याचीही चर्चा सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.