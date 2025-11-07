कोकण

Sindhudurg News: अतिवृष्टीमुळे झाडी आणि खोदकामाने ‘मालवण–तारकर्ली’ रस्ता बनला धोकादायक; ग्रामस्थांचा सार्वजनिक बांधकाम विभागावर संताप!

truble to travel tourists and locals: तारकर्ली मार्गावरील झाडी, खड्डे आणि खोदलेले रस्ते बनले पर्यटक व ग्रामस्थांसाठी डोकेदुखी; पर्यावरण आणि पर्यटन दोन्हीवर संकट.
मालवण: अतिवृष्टीमुळे मालवण-तारकर्ली भागातील रस्त्यांच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात झाडी वाढल्याने आणि भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्यासाठी खोदलेला रस्ता दुरुस्त न केल्यामुळे ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

