Malvan ZP : ठाकरे शिवसेनेवर आत्मपरीक्षणाची वेळ; मालवण तालुका हातून निसटला, युतीने मिळविली निर्विवाद सत्ता

मालवण : तालुक्याच्या सहाही जिल्हा परिषद आणि ११ पंचायत समिती जागांच्या निवडणुकीत भाजप आणि शिंदे शिवसेना महायुतीने आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले आहे. या निवडणुकीत मालवणमध्ये ठाकरे शिवसेनेला पहिल्यांदाच खातेही उघडता आले नाही. .या विजयामुळे महायुतीच्या गोटात जल्लोषाचे वातावरण असले, तरी ठाकरे शिवसेनेसाठी हा निकाल आत्मपरीक्षणाची वेळ आणणारा ठरला आहे. महायुतीने या निवडणुकीत नियोजनबद्ध पद्धतीने उमेदवारांची निवड केली होती. त्याचे प्रतिबिंब निकालात स्पष्टपणे उमटले आहे. .Sindhudurg ZP : जिल्हा परिषदेत राजकीय स्थित्यंतर; पारंपरिक राजकारणाला छेद, काँग्रेस पहिल्यांदाच सभागृहातून हद्दपार.जिल्हा परिषदेच्या सहा जागांपैकी महायुतीने सर्वच्या सर्व जागा खिशात घातल्या आहेत. यामध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची रचना पाहता महायुतीने समतोल साधल्याचे दिसते. शिवसेनेच्या सोनाली घाडीगांवकर, सुमेधा पाताडे, संतोष साटविलकर हे तीन सदस्य यापूर्वीही जिल्हा परिषदेत सक्रिय राहिलेले आहेत. .त्यांच्या अनुभवाचा आणि दांडग्या जनसंपर्काचा महायुतीला फायदा झाला. भाजपच्या क्षमा हडकर, शिवसेनेच्या वर्षा सांबारी, अक्षता गावडे अशा तीन जागांवर महायुतीने नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली होती. मतदारांनी या ''फ्रेश'' चेहऱ्यांवर विश्वास दाखवत त्यांना जिल्हा परिषदेची पायरी चढण्याची संधी दिली आहे. .Kolhapur Politics : जागा वाटपात फसले... मतदारांनी तारले! शिवसेना शिंदे गट; महायुतीचा अधिक फायदा मित्रपक्षालाच.पंचायत समितीच्या ११ जागांच्या निकालाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. येथे महायुतीने चक्क ११ पैकी १० जागांवर पूर्णपणे नवीन चेहऱ्यांना मैदानात उतरवले होते. केवळ बिनविरोध निवडून आलेल्या भाजपच्या सीमा परुळेकर व शिवसेनेचे संजय ठाकूर हे दोन उमेदवार वगळता उर्वरित सर्व १० सदस्य हे नवखे आहेत. .प्रस्थापित नेत्यांना डावलून तरुणांना संधी देण्याचे महायुतीचे धोरण मतदारांच्या पसंतीस उतरले आहे. यामुळे पंचायत समितीत आता नव्या दमाचे नेतृत्व पाहायला मिळणार आहे. आडवली-मालडी मतदारसंघावर गेली बरीच वर्षे सुनील घाडीगावकर आणि राजू परुळेकर यांचे वर्चस्व राहिले आहे. यावेळच्या निवडणुकीतही त्यांनी आपले गड कायम राखले आहेत. .पेंडूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात संतोष साटविलकर यांनी विजय मिळवित आपले वर्चस्व कायम राखले. सुकळवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघातून पंधरा वर्षांनंतर पुन्हा संधी मिळालेल्या माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा सुमेधा पाताडे यांनी विजय मिळवित जिल्हा परिषदेत दमदार ‘एन्ट्री’ केली आहे. .जिल्हा परिषद निवडणुकीत मसुरे जिल्हा परिषद संघ भाजपला सोडला होता. यात क्षमा हडकर या नवख्या उमेदवार निवडून आल्या. आचरा जिल्हा परिषद मतदारसंघातून वर्षा सांबारी, तर वायरी भूतनाथ मतदारसंघावर यापूर्वी ठाकरे शिवसेनेचे वर्चस्व मोडीत काढीत शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार अक्षता गावडे या निवडून आल्या.\r.या निवडणुकीत ठाकरे शिवसेनेचे अस्तित्व पणाला लागले होते. प्रत्येक जागेवर ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवारांनी महायुतीला तोडीस तोड टक्कर दिली. अनेक मतदारसंघांत निसटता पराभव झाला; मात्र विजयाची रेषा कोणालाही ओलांडता आली नाही. मालवण हा एकेकाळी शिवसेनेचा अभेद्य गड मानला जायचा. मात्र, या निकालाने ठाकरे गटाची पकड ढिली झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .‘लढलो; पण जिंकलो नाही’ अशी अवस्था सध्या कार्यकर्त्यांची झाली असून एकाही जागेवर खाते उघडता न येणे हे पक्षाच्या जिव्हारी लागणारे ठरले आहे. ठाकरे शिवसेनेच्या नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना आता सखोल आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे. सत्तेत असलेल्या महायुतीने राबविलेल्या योजना आणि विकासकामे मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यात ते यशस्वी झाले, तर ठाकरे गट केवळ विरोधाची भूमिका मांडण्यात अडकला का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. .या विजयाचे श्रेय महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांच्या सूक्ष्म नियोजनाला जाते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची झालेली प्रचारसभा आणि खासदार नारायण राणे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नीतेश राणे, आमदार नीलेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत, तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांनी प्रभावी प्रचार यंत्रणा राबविली. त्यांना सहकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचीही चांगली साथ मिळाली. प्रचारात विशेषतः ग्रामीण भागात रस्ते, पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर महायुतीने दिलेला भर हा विजयाचा मुख्य पाया ठरला. .तसेच भाजप आणि शिंदे गटातील समन्वय हा ठाकरे गटाच्या विखुरलेल्या शक्तीवर भारी पडला. विजयी उमेदवारांपैकी बहुतांश नवखे असल्याने त्यांच्यासमोर प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव घेण्याचे आणि जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान असेल. अनुभवी तीन सदस्यांनी या नवख्यांना सोबत घेऊन तालुक्याचा विकास कसा साधणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. नेतृत्वाची फळी आवश्यक! ठाकरे शिवसेनेला आता केवळ आरोप-प्रत्यारोप करून चालणार नाही. .तळागाळातील कार्यकर्त्यांना पुन्हा उभारी देणे, नवीन नेतृत्वाची फळी तयार करणे आणि जनतेचा तुटलेला संपर्क पुन्हा जोडणे, यासाठी त्यांना शून्यातून विश्व निर्माण करावे लागेल. तालुक्याच्या या निकालाने हे सिद्ध केले आहे की, मतदार आता केवळ पक्षाच्या नावावर नाही, तर विकास आणि सक्षम पर्यायाला मतदान करत आहेत. महायुतीने मिळविलेले हे निर्विवाद वर्चस्व कोकणच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारे ठरेल. ठाकरे शिवसेनेसाठी हा पराभव विसरून पुढील संघर्षासाठी सज्ज होण्याची हीच ती वेळ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 