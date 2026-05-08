कोकण

Mandangad Highway Fund Issue : डॉ. आंबेडकरांच्या गावाकडे जाणाऱ्या महामार्गासाठी 9 गावांतून आखणी; कागदावर 16 कोटी, मिळाले केवळ सात कोटी.., मंडणगडमधील स्थिती

Fund Allocation Delay in Mandangad Highway Project : मंडणगड तालुक्यातील महामार्ग प्रकल्पासाठी मंजूर निधी पूर्णपणे वितरित न झाल्याने बाधित शेतकरी, व्यापारी संतप्त झाले आहेत.
Why is Mandangad highway project delayed?

सकाळ डिजिटल टीम
मंडणगड : राजेवाडी-लोणंद-आंबडवे या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासाठी मंडणगड तालुक्याला १६ कोटी ३४ लाख ५३ हजार ५०३ रुपयांचा निधी मंजूर झाला असतानाही, प्रत्यक्षात मात्र केवळ ७ कोटी ९१ लाख ३४ हजार ३३६ रुपयांचेच वाटप झाल्याची बाब उघड झाली (Mandangad highway fund allocation delay) आहे. निधी वाटपातील ही दिरंगाई आणि पुनर्वसनाच्या ठोस नियोजनाअभावी बाधितांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

