Mandangad Ghat Reopens : मुंबई, पुणे अन् महाडला जाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! अखेर 'हा' महत्त्वाचा घाटमार्ग 4 दिवसांनंतर वाहतुकीसाठी खुला; मंडणगड-दापोलीचा संपर्कही पूर्ववत

मंडणगड (रत्नागिरी) : मुसळधार पावसामुळे शेनाळे घाटातील देशमुखबाग परिसरात कोसळलेल्या मोठ्या दरडीमुळे गेल्या चार दिवसांपासून बंद असलेला घाटमार्ग अखेर शनिवारी (ता. ११) सायंकाळी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अथक प्रयत्नांनंतर रस्त्यावर साचलेली माती, दगड आणि झाडे हटविण्यात यश आल्याने महाड, माणगाव, मुंबई व पुण्याकडे जाणारी वाहतूक पूर्ववत सुरू (Shenale Ghat traffic restored after heavy rain) झाली..दरड कोसळल्यामुळे महाड, माणगाव, मुंबई व पुण्याकडे जाणारी वाहतूक मंडणगड - पाट मार्गे म्हाप्रळ तसेच अन्य पर्यायी मार्गांवर वळविण्यात आली होती. त्यामुळे वाहनचालकांना मोठा वळसा घालून प्रवास करावा लागत होता..घटनेनंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जेसीबी व अन्य यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने दरड हटविण्याचे काम वेगाने सुरू केले. तहसीलदार अक्षय ढाकणे यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन कामाचा आढावा घेत संबंधित यंत्रणेला आवश्यक सूचना दिल्या. सलग चार दिवसांच्या प्रयत्नांनंतर शनिवारी सायंकाळी दरड, माती आणि पडलेली झाडे पूर्णपणे हटवून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. त्यामुळे मंडणगड व दापोली तालुक्यांचा महाड, मुंबई आणि पुण्याशी असलेला महत्त्वाचा संपर्क पुन्हा सुरळीत झाला असून नागरिक आणि वाहनचालकांनी समाधान व्यक्त केले.Chhatrapati Sambhaji Maharaj Memorial : 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी'च्या धर्तीवर होणार छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक; 350 कोटींचा विकास आराखडा तयार, उदय सामंतांची मोठी घोषणा.Chhatrapati Sambhaji Maharaj Memorial : 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी'च्या धर्तीवर होणार छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक; 350 कोटींचा विकास आराखडा तयार, उदय सामंतांची मोठी घोषणा.अतिवृष्टीमुळे कोसळली होती दरडबुधवारी (ता. ८) सकाळपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेनाळे घाटात मोठ्या प्रमाणावर दरड कोसळून संपूर्ण मार्ग बंद झाला होता. दरडीचे प्रमाण मोठे असल्याने मार्ग खुला करण्यासाठी सलग चार दिवस यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने युद्धपातळीवर काम सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.