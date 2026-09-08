Konkan Heritage: शिल्पकलेचा अद्भुत नमुना! मंडणगडच्या श्रीकेशरनाथ मंदिरातील ९०० वर्षे जुनी विष्णुमूर्ती, शेडवईत आढळला शिलाहारकालीन शिल्पवारसा

मंडणगड: मंडणगड-दापोली मार्गावरील दहागावजवळून शेडवई गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर निसर्गाच्या कुशीत सुमारे ९०० वर्षांचा प्राचीन शिल्पवारसा जपणारे श्रीकेशरनाथ मंदिर आहे. साध्या कौलारू रचनेतील या मंदिरात काळ्या ग्रेनाईट दगडात कोरलेली विष्णूची देखणी स्थानक मूर्ती असून, मूर्तीशास्त्रीय वैशिष्ट्यांवरून ती लक्ष्मीकेशव स्वरूपातील आहे, असे कोकण इतिहास परिषदेचे डॉ. अंजय धनावडे यांनी सांगितले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...शेडवई गाव मंडणगडपासून दापोलीच्या दिशेने सुमारे २० किलोमीटर अंतरावर आहे. परिसरात सर्वत्र आढळणाऱ्या जांभा दगडाच्या सड्यावरून वाहणाऱ्या बारमाही पऱ्ह्याच्या काठावर हे मंदिर उभे आहे. मंदिराची जागा निवडतानाच उन्हाळ्यातही पाणी उपलब्ध राहील, असा विचार करण्यात आल्याचे मंदिराच्या रचनेवरून दिसते. .प्राचीन काळात मंदिराला पूर्वेकडून प्रवेशद्वार असावे, असे येथील अवशेषांवरून दिसते. मंदिरासमोरील झाडीमध्ये कातळात खोदलेल्या पायऱ्या आजही पाहायला मिळतात. मंदिरालगतच्या पऱ्ह्यात उतरण्यासाठी जांभ्या दगडातील पायऱ्यांची रचना करण्यात आली होती. मंदिराच्या परिसरात भग्नावस्थेतील गणेशमूर्ती असून, अंगणातील तुळशी वृंदावनात वीरगळसदृश शिल्प आढळते. बांधकामाचे काही भाग ढासळले असले तरी त्यातून मंदिराच्या प्राचीन स्थापत्याची प्रचिती येते. अलंकरांची सूक्ष्म मांडणी गाभाऱ्यात सुमारे एक मीटर उंचीची काळ्या ग्रेनाईट दगडातील विष्णूची मूर्ती आहे. .समभंग अवस्थेतील स्थानक मूर्तीच्या चार हातात विशिष्ट क्रमाने आयुधे दिसतात. खालच्या उजव्या हातात पद्म, वरच्या उजव्या हातात पांचजन्य शंख, वरच्या डाव्या हातात सुदर्शन चक्र तर खालच्या डाव्या हातात कौमुदकी गदा आहे. या आयुधक्रमामुळे मूर्तीशास्त्रानुसार ही प्रतिमा केशव स्वरूपाची ठरते. मकरकुंडले, अंगुलिका, स्कंधहार, उदरबंध, पादांगुले, तोडे, प्रलंबहार, यज्ञोपवीत, मेखला, गळसरी आणि फलकहार अशा विविध अलंकारांची सूक्ष्म मांडणी शिल्पकाराच्या कौशल्याची साक्ष देते. प्रभावळीवर शिल्पांकन विष्णूची मूर्ती दोन स्तंभशाखांच्या मध्यभागी कोरलेली आहे. .एका बाजूस ब्रह्मा तर दुसऱ्या बाजूस शिवाची प्रतिमा आहे. त्यावरील प्रभावळीत कीर्तिमुखासह विष्णूच्या दशावतारांचे कोरीवकाम केलेले आहे. दशावतारांच्या मांडणीत क्रमाची वैशिष्ट्यपूर्ण रचना दिसते. वराह, परशुराम, मत्स्य, वामन, बुद्ध, नृसिंह, कोदंडधारी राम, कूर्म, कृष्णाऐवजी हलधारी बलराम आणि घोड्यावर आरूढ कल्की अशा प्रतिमा प्रभावळीवर कोरल्या आहेत..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.या शिल्पांमधील बारकावे तत्कालीन शिल्पकारांच्या कलाकौशल्याची प्रचिती देतात. दोन्ही परंपरांना चालना मूर्तीची धाटणी, अलंकारांची रचना, आयुधांचा क्रम आणि प्रभावळीवरील शिल्पांकन यांचा विचार करता ही प्रतिमा अकराव्या-बाराव्या शतकातील सुमारे ८५० ते ९०० वर्षे जुनी असल्याचे मत डॉ. धनावडे यांनी व्यक्त केले. या कालखंडात कोकणात शिलाहार घराण्याची सत्ता होती. या काळात शैव आणि वैष्णव उपासना दोन्ही परंपरांना चालना मिळाल्याचे इतिहासातून दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.