Mandwa Gateway Ferry Suspension: पावसाळ्यात प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी २६ मे ते ३१ ऑगस्टदरम्यान मांडवा-गेटवे जलवाहतूक पूर्णपणे बंद

पाली : पावसाळी हंगामात समुद्रातील संभाव्य धोके आणि प्रवाशांची सुरक्षा लक्षात घेऊन, मांडवा ते गेटवे ऑफ इंडिया या जलमार्गावरील सर्व प्रकारची प्रवासी जलवाहतूक सेवा २६ मे २०२६ ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे. संबंधित प्रशासनाकडून अधिकृतपणे ही माहिती देण्यात आली आहे..दरवर्षी पावसाळ्यात अरबी समुद्रात होणारी उलथापालथ, उधाण, प्रतिकूल हवामान आणि तीव्र भरती-ओहोटी यामुळे जलवाहतूक करणे धोकादायक ठरते. 'भारतीय जहाज कायदा १९१७' (IV Act 1917) च्या नियमांनुसार खबरदारीचा उपाय म्हणून दरवर्षी पावसाळ्यात ही सेवा स्थगित केली जाते. यंदाही प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून, संबंधित बोट कंपन्या आणि संस्थांना याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत..जलवाहतूक पूर्णपणे बंद राहणार असल्याने मुंबई-अलिबाग दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी या काळात प्रवासाचे नियोजन करताना रस्ते मार्ग किंवा रेल्वे वाहतूक यांसारख्या पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.