यंंदा परदेशात समुद्रमार्गे हापूसची निर्यात; 16 टन आंबा होणार रवाना

रत्नागिरी : आखाती देशांमध्ये रत्नागिरीच्या हापूसला मोठी मागणी आहे. त्याचा फायदा घेण्यासाठी रत्नागिरीतून जलवाहतुकीने हापूस निर्यात करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. वातानुकूलित कंटेनरमधून पहिल्या टप्प्यात १६ टन हापूस रत्नागिरीमधून जेएनपीटी बंदरमार्गे जलवाहतुकीने नेण्यात

येणार आहे. एका कंटेनरमध्ये साडेपाच हजार बॉक्‍स म्हणजेच सरासरी १६ टन आंबा एकाचवेळी पाठविता येईल. कंटेनर रत्नागिरीत आणून येथील निर्यात व प्रक्रिया केंद्रात आंबा वॉशिंग, ब्रशिंग केला जाईल. प्रतवारी करून तो निर्यातीसाठी आवश्‍यक पद्धतीने बॉक्‍समध्ये भरला जाईल. वातानुकूलित कंटेनरमधील तापमान १८ अंश सेल्सिअस इतके ठेवले जाते. त्यासाठी आवश्‍यक जाड पुठ्ठ्याचे बॉक्‍स बनविण्यात आले आहेत. रत्नागिरीतून कंटेनर जेएनपीटीला व तेथून जहाजातून दुबईला रवाना होईल. यंदा प्रथमच या पद्धतीने हापूसची निर्यात होणार आहे. या पद्धतीने आंबा गेला तर आखातामधून हापूसची मागणी वाढेल. दुबईमधून ५०० टन हापूसची मागणी निर्यात केंद्र चालविणाऱ्या सद्‌गुरू एंटरप्राइजला प्राप्त झाली आहे. रत्नागिरीतील शेतकऱ्यांकडून मालाची जागेवर जाऊन खरेदी केली जाते. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाचतो आणि रोख पैसे बागायतदारांना मिळतात. सध्या निर्यातीसाठी आवश्‍यक आंबा डझनाला ७५० ते ८०० रुपये दराने विकत घेण्यात येत आहे. हेही वाचा - ॲड. विनय गांधी यांचे हृदय विकाराच्या झटक्याने निधन विमान वाहतुकीचे दर चढे गल्फ, सिंगापूर, हाँगकाँग, स्वित्झर्लंड, कॅनडा, लंडन, अमेरिकेत हापूसला मागणी आहे. फेब्रुवारी अखेरपासून हापूसची विमानाने आणि समुद्रमार्गाने निर्यात होते. कोरोनाचे सावट असल्याने अनेक देशांतील विमानसेवा सुरळीत नाही. काही ठिकाणी मालवाहतूक विमानाचा उपयोग केला जातो. पॅसेंजर विमानातून आंबा गेला तर त्याचा खर्च कमी होतो. पॅसेंजर विमानातून किलोला ६० ते ६५ रुपये, तर स्पेशल कार्गोतून किलोला १२० ते १३० रुपये खर्च येतो. त्याचा फटका निर्यातदाराला बसत आहे. "बागायतदारांकडून थेट आंबा विकत घेतला जात आहे. त्यामुळे आखातामधून थेट विक्रीला चालना मिळेल. मागणी वाढली की चांगला दर मिळेल. विमानापेक्षा जलवाहतूक स्वस्त आहे. तसेच, बागायतदाराला जागेवरच पैसे मिळताना दर्जेदार हापूस परदेशात जाऊ शकतो." - विश्‍वपाल मोरे, व्यवस्थापक

