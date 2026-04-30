Artificial Mango Ripening : सावधान! तुम्ही खाल्लेला आंबा नैसर्गिक की केमिकलने पिकवलेला? 'या' गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणं पडू शकतं महागात

तुर्भे (रायगड) : एपीएमसी बाजारात आंब्याचा हंगाम जोरात सुरू झाला असून, विविध प्रकारचे आंबे दाखल होत (artificial mango ripening health risks) आहेत. कोकणातील हापूसपासून ते कर्नाटक, केरळमधील बदामी, तोतापुरी, गुजरातचा गुलाब, कर्नाटकी आणि केरळी आंब्यांपर्यंत आवक सुरू आहे. मात्र, या आंब्यांना कृत्रिमरीत्या आणि चुकीच्या पद्धतीने पिकवले जात नाही ना, याकडे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विशेष लक्ष ठेवून आहे..आंबे बहुतांश कच्च्या स्वरूपात बाजारात दाखल होत असल्याने त्यांना विक्रीपूर्वी पिकवण्याची प्रक्रिया आवश्यक ठरते. यासाठी व्यापारी विविध पद्धतींचा वापर करतात. आंबा पिकवण्यासाठी 'रायपनिंग चेंबर' हा सर्वात सुरक्षित आणि वैज्ञानिक पर्याय मानला जातो. या पद्धतीत नियंत्रित तापमान आणि आवश्यक वायूंच्या सहाय्याने फळे नैसर्गिक पद्धतीने पिकवली जातात. मात्र, ही प्रक्रिया खर्चिक असल्याने काही व्यापारी कमी खर्चाच्या पर्यायांचा अवलंब करतात..फळे पिकवण्यासाठी 'इथोफोन' पावडर स्वरूपात वापरण्यास परवानगी असली, तरी ती ठराविक नियमांनुसारच वापरणे आवश्यक असते. अनेक व्यापारी या पावडरच्या पुड्या योग्य पद्धतीने वापरण्याऐवजी ती पाण्यात मिसळून थेट फळांवर फवारणी करतात. त्यामुळे रसायनांचा थेट संपर्क फळांशी येतो आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. ही पद्धत धोकादायक आणि नियमबाह्य मानली जाते..अधिकारी ग्राहकांच्या वेशात१ अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी सध्या फळ बाजारात नियमितपणे पाहणी करत आहेत. संशयास्पद वाटणाऱ्या आंब्यांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जात आहेत. काही अधिकारी साध्या वेशात ग्राहक बनून बाजारात फिरत असल्याने त्यांना ओळखणेही व्यापाऱ्यांना शक्य होत नाही. ते थेट मालाची पाहणी करून तपासणीसाठी नमुने गोळा करत आहेत. मागील आठवड्यात कळवा परिसरातही अनेक व्यापाऱ्यांकडून फळांचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते..मालाची तपासणी :बाजारात योग्य पद्धतीनेच आंबा पिकवला जात आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी बाजारात फिरून मालाची तपासणी करतात. तपासणीसाठी काही नमुने घेऊनही जातात. मात्र, अजूनपर्यंत कोणावरही कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नसल्याचे फळ बाजारचे संचालक संजय पानसरे यांनी सांगितले.