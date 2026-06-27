Marleshwar Waterfall Route : मार्लेश्वरला जाण्याचा विचार करताय? मग, 'हा' रस्ता पुढील 4 महिन्यांसाठी पूर्णपणे राहणार बंद; देवस्थानने का घेतला असा निर्णय?

देवरूख (रत्नागिरी) : श्री क्षेत्र मार्लेश्वर येथील धबधबा मार्ग पावसाळ्यासाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. पुढील चार महिने याची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना देवस्थानने केली (Marleshwar waterfall monsoon restrictions) आहे..लाखो शिवभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री क्षेत्र मार्लेश्वर येथील ‘धारेश्वर धबधबा’ पाहण्यासाठी महाराष्ट्रभरातून पर्यटक आणि भाविकांची गर्दी होते; परंतु पावसाळ्यातील नदीपात्रातील पाण्याचा तीव्र प्रवाह बघता कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सुरक्षेच्या अनुषंगाने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नदीपात्रात व धबधब्याकडे जाणारा मुख्य मार्ग पुढील ३ ते ४ महिन्यांसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे..Tilari National Park : कोकणचे 'अॅमेझॉन' आता बदलणार! सिंधुदुर्गात होणार अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने भव्य नॅशनल पार्क, जाणून घ्या सरकारचा मेगा प्लॅन?.येणाऱ्या पर्यटकांनी आणि भाविकांनी धारेश्वर धबधब्याकडे जाणाऱ्या प्रतिबंधित मार्गाचा वापर करू नये, नदीपात्रात उतरू नये आणि सुरक्षित अंतर ठेवूनच निसर्गाचा आनंद घ्यावा, तसेच देवस्थान समितीने वेळोवेळी दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन समितीकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.