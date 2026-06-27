कोकण

Marleshwar Waterfall Route : मार्लेश्वरला जाण्याचा विचार करताय? मग, 'हा' रस्ता पुढील 4 महिन्यांसाठी पूर्णपणे राहणार बंद; देवस्थानने का घेतला असा निर्णय?

Why Marleshwar Waterfall Route Has Been Closed : पावसाळ्यात नदीपात्रातील पाण्याचा वेग वाढल्यामुळे श्री क्षेत्र मार्लेश्वर येथील धबधब्याकडे जाणारा मार्ग पुढील तीन ते चार महिन्यांसाठी बंद करण्यात आला आहे.
Marleshwar Temple waterfall safety advisory

Marleshwar Temple waterfall safety advisory

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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देवरूख (रत्नागिरी) : श्री क्षेत्र मार्लेश्वर येथील धबधबा मार्ग पावसाळ्यासाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. पुढील चार महिने याची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना देवस्थानने केली (Marleshwar waterfall monsoon restrictions) आहे.

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